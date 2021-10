Vjeruje li on uopće u cjepivo? Epidemiolog Kaić: ‘Ja neću ići na koncert iako sam se triput cijepio’

Autor: Dnevno

Epidemiolog Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) rekao je za HRT kako je nemoguće je reći kakvi nas jesen i zima očekuju s obzirom na sve veći broj zaraženih koronavirusom.

“Naravno da će, kada prođe četvrti val neko vrijeme biti zatišje. Ali kada će taj četvrti val proći, mislim da to stvarno nitko ne može reći. Mi smo se prije tri tjedna nadali da smo dosegnuli nekakav plato, sada vidimo da ponovo rastu brojevi. Tako da je pitanje dokad će rasti, a tek onda postupno padati”, rekao je kako se nada da će brojke početi padati kada krene sezona gripe da ne bude istovremeno i jedno i drugo.

Građanima se stoga preporuča cijepljenje protiv i jedne i druge bolesti.

“Cijepljenje protiv gripe ići prvenstveno kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i svih dosadašnjih godina. To je jedan od razloga zašto istovremena primjena cjepiva možda ne bi bila praktična”, rekao je, pojasnivši da se primjena u istom danu smatra, primjerice, istovremenom primjenom dvaju cjepiva.

Covid je prioritet

Ako bi se čovjek pitao što je prioritet – cijepiti se protiv covida ili protiv gripe, po Kaićevom mišljenju to je još uvijek covid.

“Očito je onaj ostatak ljudi koji se nisu cijepili, a nisu ni prirodnim preboljenjem stekli imunitet, dovoljno velik da omogućava ovako velike brojeve oboljelih. S druge strane, cjepivo nije 100-postotna zaštita, to svi znamo. Određeni postotak cijepljenih također se može zaraziti i oboljeti, tako da i oni malo doprinose tom ukupnom broju osjetljivih među kojima cirkulira virus. Mada, naravno, za svakoga tko se cijepi to je visoka razina zaštite”, zaključuje Kaić.

“Cjepiva protiv gripe također imaju veću učinkovitost u sprečavanju težih oblika bolesti, ali ukupno gledano, niža je učinkovitost nego što je za cjepivo protiv covida jer ono ovisi o sezoni”, dodaje.

“Svi će se zaraziti”

Kaić smatra kako pola populacije nisu antivakseri, ali imaju očito dvojbe koje su im tako duboko usađene da preporuke stručnjaka i temelji za stručne preporuke do njih očito ne dopiru.









“Svatko zna da cjepiva izazivaju nuspojave. I svatko zna da većina ljudi koji obole od covida ne završi u bolnici. I onda si ljudi kalkuliraju – zašto bih ja prihvatio rizik od nuspojava cijepljenja ako je velika šansa da, ako se i zarazim, ne budem teško bolestan? Nadam se da više nema onih koji misle da se neće zaraziti. Nadam se da je svima jasno da će se zaraziti prije ili kasnije”, kaže Kaić.

Ljudi, kaže, ne shvaćaju da je rizik od ozbiljne nuspojave od cijepljenja, ovisno o cjepivu, otprilike 1 na 50.000 cijepljenih.

Dodaje kako su, ukupno do sada gledano, 2% ljudi koji su registrirani oboljeli u Hrvatskoj umrli od covida, a da je u zadnjem valu to palo na 0,5 posto.

“Lauc se ne snalazi”

Priznaje je bilo dezinformacija, ali da su se znanja nadopunjavala s vremenom.









Ako se sjetite, za prvo cjepivo koje je bilo registrirano rekli su da je sigurna 95 postotna zaštita, ali nisu uzimali u obzir asimtomatske slučajeve. I još je došla nova varijanta koja je zaraznija. Nije nitko prije ništa krivo govorio, govorio je ono što se znalo u onom trenutku. Puno toga se više zna s vremenom”, rekao je Kaić.

Što se tiče Gordana Lauca, kaže kako “spomenuta gospoda nisu ni infektolozi niti virolozi niti epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima”.

“Oni savjetuju znanstveno, ali po meni, oni su jednostavno došli u poziciju da se bave nečime čime se prije nikad u životu nisu bavili i naravno da se ni oni ne snalaze. Naravno da i oni imaju različite stavove o tome svemu. Recimo epidemiolozi koji se bave zaraznim bolestima i infektolozi, nikad nisu imali tako polarizirane stavove. Jer to za nas nije ništa novo. Jest novi virus i puno se novoga otkriva o njemu, ali nismo bačeni baviti se nečime što nismo nikada prije radili”, rekao je Kaić.

Cijepio se i treći put

Otkrio je kako se on cijepio tri puta.

“Prvo u siječnju, pa u veljači, prekjučer treći put. Nakon drugog puta sam se osjećao kao da imam gripu, nisam mogao ići na posao. Jedan dan sam ostao doma i još drugi dan sam se malo “vukao” okolo. Sada nakon trećeg puta sam se osjećao isto kao da imam gripu, ali puno mi je to bilo blaže nego nakon druge doze. Sto posto sam siguran da bi svih ovih tisuću ljudi koji su u bolnici, i onih stotinjak ljudi koji su na ECMO aparatu danas, i jučer i sutra i sljedeće tjedne, jako rado zamijenili dva ili tri dana osjećaja gripe za to što proživljavaju. Meni je to totalno neshvatljivo razmišljanje”, zaključio je.

“Građani trebaju slušati infektologe i epidemiologe koji se bave zaraznim bolestima”, zaključuje Kaić.

Što se tiče covid potvrda smatra kako one mogu smanjiti širenje virusa, ali isto tako, te “covid-potvrde nisu nikakva garancija da se neće prenositi virus među sudionicima okupljanja”.

“Mislim da neovisno o tome što Stožer kaže i odobri li okupljanja s potvrdama ili bez njih, mislim da bi nakon dvije godine covida svatko trebao biti sam već dovoljno svjestan toga da se izlaže infekciji i riziku da oboli ako ide nekamo na okupljanje gdje je puno nepoznatih ljudi, gdje je gužva, loša ventilacija, gdje je nemoguće održavati epidemiološke mjere, uz potvrdu ili bez nje”, rekao je Kaić..

“Recimo, ja neću ići na koncert gdje su svi s covid-potvrdama i gdje se svi stišću, viču i galame i osjetite tuđe kapljice kako pljuju po vama dok pjevaju i viču. Ne pada mi na pamet, makar sam se triput cijepio”, dodaje.