Vjeroučitelj Miletić poručio HDZ-u: Nećete me odrezati, ulazim u Most. Sloboda je vrednija od svega

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića gostovao je najpoznatiji hrvatski vjeroučitelj Marin Miletić. Ovo mu je bio prvi intervju nakon što ga je crkva zbog sindikalnog angažmana prebacila u novu školu.

Marin Miletić je bio u KB Dubrava, gdje je otkriveno da su dva doktora zaražena koronavirusom, potvrdio je vjeroulitelj u HRT-ovoj emisiji.

”Ova mi je godina počela zanimljivo, teško… Odlučio sam se na mnoge promjene. I onda je supruzi postalo slabo, otišli smo na preglede i u srijedu otkrili su joj zloćudan tumor na mozgu.”, kazao je Miletić.

Završili su u bolnici u Dubravi, gdje mu je supruga trebala biti operirana u ponedjeljak, no zbog korona virusa koji se pojavio u bolnici sve pacijente koji nisu bili u doticaju sa zaraženim osobama hitno su evakuirali pa tako i Miletićevu suprugu.

”Moramo pokušati zadržati razboritost. Teško je jer te ponesu emocije, teško je možda vjernicima za vrijeme liturgije paziti. Ali, kaže Miletić, Bog ti je dao pamet, razum i razboritost. Služi se s tim. Naputci su dosta jasni”, objasnio je.

Vjernici u doba koronavirusa

”Dobar je i prijedlog da se svete mise služe vani. Vjernici moraju biti u ravnoteži, naravno da se pouzdajemo potpuno u božju providnost i naravno da vjerujemo u živog Boga. Ja u ovoj situaciji i moja supruga – mi smo vjernici i vjerujemo da će sve biti dobro. Ali dio vjernika možda fatalistički pristupa svemu tome, ljudi su kroz povijest prolazili razne epidemije, ali važno je da ne počnemo paničariti”, smatra Miletić.

Potpuna promjena života nakond prosvjeda vjeroučitelja

Voditelj Aleksandar Stanković upitao ga je i kako je doživio činjenicu da ga je Crkva prebacila u drugu školu.

”Objasnio bih kakva je situacija zapravo bila. Puno puta smo skloni površnosti ako nekoga ne poznajemo. Kada je počela cijela priča oko štrajka mi smo u gimnaziji imali jedan skromni sindikat i nije priča najkvalitetnije bila organizirana za taj prvi dan štrajka”, kazao je Miletić, pojasnivši kako su upravo njega kolege odabrale da ih zastupa.

Rekao je da se prvo mora čuti sa svojim jer kaže da nije idiot i zna da je u jednom sustavu. Shvatio je, kaže, svoje u biskupiji da u tome ne vide poseban problem. I tako su pokrenuli sindikat.

”I tu kreću moji problemi, mi u štrajku, ministarstvo prijeti i stvarno smo bili zajedno. Različiti mentalni sklopovi su se držali zajedno i to je smisao.”, istaknuo je Miletić.

Tjedan dana prije prosvjeda u Zagrebu zove ga sindikalac Mihalinec i nudi mu da govori na prosvjedu u ime srednjoškolskih učitelja. Ponudu je prihvatio.

”Jesam li se posavjetovao sa svojima oko toga? Nisam. Već 16 godina javno djelujem, govorim, sudjelujem na tribinama”, objasnio je.

Kada je 2012. bio štrajk tad je kritizirao ministra Jovanovića, no tada su ga, kaže, tapšali po ramenima i govorili bravo.

”Nisam imao dojam da je to mojima, i ovima i onima, pa i ravnateljici, to smetalo. E sad, kada kritiziraš HDZ, onda će me odrezati. E pa nećete, sloboda je vrednija od svega”, poručio je Miletić.

U govoru je Miletić kritizirao premijera Plenkovića i njegovu Vladu. Održao je govor, no nakon toga ga je nazvala ravnateljica i rekla da više ne može izdržati pritisak, da mora izaći iz sindikata. Drugi dan ga zovu iz biskupije, oni su ga zaštitili, kaže. Opcija je bila da ode iz te škole, kaže, i tu je Crkva reagirala najbolje kako je mogla.

”Došlo je vrijeme da se moram boriti za svoju slobodu i da svoju borbu moram premjestiti na druga polja. Politika ulazi u sve pore našeg života, ja sam odlučio da ću svu svoju energiju uložiti u politiku. Ulazim u Most i tu ću se angažirati”, rekao je.

”Sloboda nema cijenu i postoje stvari ta koje se vrijedi boriti, objasnio je svoju odluku Miletić. Kad sam upoznao Petrova, Grmoju i ostale, znao sam da je to to.”, kazao je Miletić, te dodao kako je prije pola godine otvorio tvrtku za bavljenje video produkcijom, od toga planira živjeti.