VJEROUČITELJ MILETIĆ: ‘Kolindi zamjeram koketiranje s numerologijom i jogom. Pojedincima je važnija moć nego evanđelje’

Popularni vjeroučitelj Marin Miletić, poslije dulje šutnje, progovorio je za Večernji o svom premještaju u drugu školu nakon sudjelovanja na prosvjedu za više koeficijente u školstvu, te je komentirao aktualne političke i društvene teme.

Miletić je komentirao vlastiti premještaj koji se dogodio temeljem odluke Katehetsko ureda, te je li taj događaj povezan s njegovim govorim tijekom sindikalnog prosjveda.

”U mom slučaju Katehetski je ured na čelu s dr. sc. Ksenijom Rukavinom Kovačević mene uistinu – zaštitio. Procjena je bila: ostanem li u Sušačkoj gimnaziji, s obzirom na to da mi je tamo ravnateljica ozbiljno zamjerila moj sindikalni angažman i moju slobodu govora, bit će jako teško taj naš osjetljiv posao vjeroučitelja raditi tako da to bude dobro najprije za učenike, a u konačnici i za mene. Jedina logična odluka bila je – druga škola. Rekao bih da je moj govor na Trgu bana Jelačića prije zasmetao nekim političarima nego biskupima.”.

Upitan smatra li se kontroverznim: ‘svojedobno ste branili Slobodana Praljka, a navodno i u vezi s pozdravom “za dom spremni” imate dobrohotan stav?’, Miletić odgovara:

”Nisam ja kontroverzan. Ja sam kršćanin. Ako to znači kontroverznost, onda možemo tražiti dodatna objašnjenja u smjeru evanđeoske zauzetosti za kršćanske ideale. Godinu dana pisao sam kolumne u riječkom Novom listu. Zahvaljujući Robertu Franku, tadašnjem uredniku, koji me i angažirao. Frank je čovjek slobodarskog duha i želio je u Novom listu, dok je još tamo radio, baš radi slobode, da se čuje i jedna drugačija strana. Nije dobro da smo orijentirani usko, da smo okruženi samo onim ljudima koji razmišljaju poput nas, tu nema rasta. Priča Praljka jest komplicirana, ali i jasna. U navedenom tekstu sam baš bio plastičan – osudio svaki zločin, osudio svako ubojstvo. Sva stradanja nedužnih. No, osjetio sam duboki nemir zbog Praljkova čina. Mi kršćani držimo da, kada čovjek počini suicid, nije u stanju ubrojivosti. Da je duboko ranjen, da se dogodilo svojevrsno „pomračenje uma“. Pokušavao sam razumjeti razloge. Zašto si je život oduzeo čovjek koji je dobio kaznu koja će mu omogućiti da ubrzo izađe na slobodu. Kriminalci koji će uskoro biti oslobođeni ne oduzimaju sami sebi život. Očito je razlog bio duboko neslaganje sa sudskom presudom. Doznao sam i za činjenicu da je pomagao muslimanskim obiteljima koje je primio u svoj stan u Zagrebu kao i da mu je supruga bila muslimanske vjeroispovijesti. Mnogo je tu kontradiktornih okolnosti, a to je bila jedna od situacija kad imate onaj unutarnji poriv da nešto o tome kažete. Inače, godinama već radim na raznim projektima s braniteljima. Oni mi kažu da je 1991. većina postrojbi imalo pozdrav „za dom spremni“. Nitko nije pozdravljao „za dom i poglavnika spremni“, što bi bila ustaška verzija starog hrvatskog pozdrava. Ali u svakom slučaju držim da se temama kao što je ova samo pomiče fokus od važnijih životnih stvari. Simbolika nije nevažna, ali stalno inzistiranje na temama iz prošlosti znači da nemate sadržaj za današnjicu.”

Branili ste Kolindu Grabar-Kitarović. Je li ona izgubila izbore zbog toga što joj je Crkva okrenula leđa?

”Nisam vam ja branio Kolindu. Mislim, jesam u onim situacijama u kojima ju je trebalo braniti. Predsjednicu sam kritizirao kada je u posljednjim mjesecima svoga mandata evidentno pokazivala teški umor i nesnalaženje. Nisam mogao prešutjeti njezino koketiranje s numerologijom i jogom. Naime, to nije spojivo s kršćanskim naukom. Nisu naši političari na vlasti nedodirljivi. Oni su javne osobe, moraju znati primiti kritiku. Žalosno je kada je pojedincima važnija moć i izvor novca nego evanđelje. Vjernicima je sve češće neprihvatljivo dati svoje povjerenje onima koji nisu jasni u svome kršćanstvu, a na njega se pozivaju i nose križić oko vrata kao tobožnji dokaz pripadnosti Kristovoj crkvi.”

Kako gledate na trostruko ubojstvo u Splitu i reakciju ljudi koji su na društvenim mrežama osnovali grupu podrške Filipu te čak angažirali odvjetnika za njegovu obranu?

"Užasnut sam. Užasnut sam najprije zbog toga da si itko u našem društvu može dati za pravo drugom čovjeku oduzeti život. Filip je to napravio tri puta. Ja sam kršćanin. Apsolutno je nedopustivo za svakog čovjeka vjere drugoga ubiti bez obzira koliko ti taj nanio nepravde. Jedino je dopušteno u neposrednoj opasnosti, kada tvoj život ta druga osoba ugrozi, kada ti poželi oduzeti život – braniti. I tada isto, tvoje reakcije nisu da drugome oduzmeš život, nego da sačuvaš svoj. Jedino tada. U svemu drugome đavlova je obmana igrati se pravednosti i druge ubijati jer su oni zli. Usuđujem se reći da oni koji podržavaju takvo ludilo Krista ne poznaju. Isto tako, mi vapimo za pravednijim sustavom. Za pravednijim sudstvom… Za pravednijom policijom koja će te dilere micati s naših ulica…", odgovorio je MIletić.