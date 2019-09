Više od 521 tisuće građana dobilo povrat poreza na dohodak

Autor: Dnevno

Porezna uprava je građanima izdala i dostavila više od 521 tisuću privremenih poreznih rješenja kojima je utvrđena razlika za povrat poreza i prireza na dohodak za 2018. godinu u iznosu od 1,06 milijardi kuna, a taj je novac doznačen na račune građana koji su bili dostupni poreznicima, objavila je u ponedjeljak Porezna uprava.

U provedenom posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. temeljem odredbi Zakona o porezu na dohodak, Porezna uprava je u masovnim obradama izdala i dostavila poreznim obveznicima 521.053 privremena porezna rješenja kojima je utvrđena razlika za povrat poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1,06 milijardi kuna, navode iz Porezne uprave.

Masovna obrada za izvršenje povrata temeljem izdanih rješenja, koja je započela početkom kolovoza tj. protekom zakonom propisanog roka za podnošenje prigovora, je završena.

Povrati više plaćenog poreza i prireza na dohodak doznačeni su na račune koji su bili dostupni Poreznoj upravi, ističu poreznici.

“U pojedinačnim slučajevima određene banke nisu mogle zaprimiti sredstva doznačena na naznačene račune i ista su vraćena Poreznoj upravi i zato Porezna uprava ponovno provodi povrat na druge račune poreznih obveznika za koje u svojim evidencijama raspolaže podacima. U slučajevima gdje porezni obveznici uopće nemaju otvoren račun kod poslovne banke na koji je moguće izvršiti povrat, ispostavljaju se nalozi za gotovinsku isplatu povrata”, navode iz Porezne uprave u objavi na svojim internetskim stranicama.

U postupku izvršenja povrata, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, kod poreznih obveznika kod kojih je bio evidentiran dospjeli neplaćeni dug, izvršeno je prebijanje povrata s dugovima, tj. izvršeno je preknjiženje ukupnog iznosa povrata (ako su dugovi bili veći od iznosa povrata) ili dijela povrata (ako su dugovi bili manji od iznosa povrata) na dospjele neplaćene dugove, o čemu je poreznim obveznicima, kao i svake godine, dostavljena tipizirana obavijest, zaključuje se u objavi Porezne uprave.

Inače, Porezna uprava posljednjih nekoliko godina primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina građana – obveznika poreza na dohodak, nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

No, dio poreznih obveznika, npr. oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, slobodna zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, te pomorci u međunarodnoj plovidbi, trebaju do kraja veljače Poreznoj upravi predati godišnju prijavu poreza na dohodak za prethodnu godinu.

Kraj veljače rok je u kojem i građani za koje se provoditi poseban postupak mogu Poreznoj upravi dostaviti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH, kao što su npr. prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu i sl.

Privremena porezna rješenja građani u posebnom postupku trebaju dobiti do kraja lipnja, a smatraju li da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni u idućih mjesec dana odnosno do kraja srpnja, na to rješenje mogu podnijeti prigovor. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nakon toga, dakle od početka kolovoza, poreznici započinju s povratom preplaćenog poreza i prireza na dohodak.