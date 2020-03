VIŠE NITKO NEĆE ZA NJEGA NI ČUTI! Plenković se zauvijek riješio Penave? Sveden je na lokalnog političara

Osim što je na unutarstranačkim izborima u HDZ-u pobjedio aktualni šef stranke Andrej Plenković, u stranačkim nadmetanjima premoćno je pobjedio kompletan Plenkovićev tim, uključujući i ministra branitelja Tomu Medveda, koji je snage odmjeravao s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom s kojim se borio za poziciju zamjenika predsjednika stranke.

Upravo je borba između Penave i Medveda u HDZ-ovim redovima izazivala najviše pozornosti. Spekuliralo se da bi baš u tom duelu utrka mogla biti najtjesnija jer Kovač ionako protiv Plenkovića nema šansi.

“Malo je onih koje je iznenadila Plenkovićeva pobjeda, to je zaista bilo očekivano, ali Penava i njegov debakl, e to je uistinu sve iznenadilo, nije čak sporno to što je izgubio, ali njegov je gubitak ogroman, očito da on nema takav utjecaj na stranku, kakav je prezentiran. Penava može djelovati lokalno. U Vukovaru je utjecajan, iza njega su braniteljske udruge i to bi po svemu sudeći bilo to. Na nacionalnoj razini nema nikakav značaj”, drži naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da bi Penava možda samostalno bolje prošao nego ovako uz Kovača.

On je jednostavno bio neintrigantan i neinovativan te je sa sobom povukao sve članove svojega tima.

“Kovač je naravno glavni krivac, ali ne možete izostaviti Penavu i njegovu odgovornost. Plenković ga je sada definitivno prizemljio. On je toga svjestan i mislim da uskoro više nitko za njega neće ni imati prilike čuti”, zaključuje naš sugovornik.