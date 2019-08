VIŠE NEMA SKRIVANJA! Evo tko zaista drži Plenkovića i koalicijske partnere u šaci!

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić izjavio je oko javne rasprave o izmjenama Generalnog urbanističkog plana da u nadležnom gradskom zavodu nema godišnjih odmora, javlja N1. Trenutno obrađuju oko 9000 primjedbi i 4. rujna će uputiti prijedlog GUP-a Gradskoj skupštini.

No, kada je davao izjavu za medije, Milanu Bandiću omaklo se nekoliko izjava koje jasno daju do znanja tko zapravo drži u šaci premijera Plenkovića i njegove ministre. Jasno, radi se o zagrebačkom gradonačelniku.

Na pitanje reporterke brine li ga da će ministar graditeljstva Predrag Štromar blokirati GUP, Bandić je kazao:

“Ne razmišljam o ministru Štromaru, bolje je da on razmišlja o gradonačelniku jer svi su ministri zahvaljujući 13 ruku Stranke rada i solidarnosti, ali neka svatko radi svoj posao, nitko ne treba strahovati, a gradonačelnik još manje. Treba samo raditi i biti istinski partneri na dobrobit građana grada Zagreba i građana Hrvatske. Stranka na čijem sam čelu ne traži fotelje nego bolji život za građane. Bio bih sretan da i ljudi izvan Zagreba žive kao i građani Zagreba”, rekao je.

Na pitanje ističe li on na ovaj način svoj odlučujući utjecaj na koaliciju i ministre u Vladi, odgovara: “Dok se ne razbole ili ne počnu kihati zastupnici Stranke rada i solidarnosti oni su (ministri op.a.) na funkciji, ako bi zastupnici otišli na ručak jedan petak kada sa glasa više nisu ministri. Ali ja o tome ne razmišljam, ne treba o tome razmišljati nego kako nešto zajedno napraviti, a ne jedan drugome napakostiti, mi međusobno ovisimo kao partneri. Ja nikada ne uvjetujem ništa, ali neću ni prihvatiti da uvjetuju drugi. Bez 13 ljudi iz Stranke rada i solidarnosti nemaju većinu u Saboru, ne može proći nijedna točka, to je istina, ali ne znači da ćemo mi to napraviti, očekujem partnerski odnos i razumijevanje”, zaključio je Bandić te time dao do znanja tko drži sve konce u rukama, odnosno – Plenkovića u šaci.