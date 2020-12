VINKOV POZIV ĆE VAS RASPLAKATI! Nema puno, ali ovako je odlučio pomoći potrebitima

U potresu koji je pogodio petrinjski kraj stradali su deseci kuća, zgrada i raznih drugih objekata među kojima su i oni u kojima borave životinje.

Dio ljudi koji je morao napustiti svoje domove zabrinut je i za sudbinu svojega blaga, no da Hrvatska i u tom smislu ima veliko srce dokazuje Vinko Kralj iz Kraljevca na Sutli.

Naime, Vinko se javio našem portalu s zanimljivom porukom, koju vrijedi prenijeti u cijelosti:

”Mi smo mali OPG iz Hrvatskog Zagorja, iz mjesta Kraljevec na Sutli. Ako nekome treba pomoć da se zbrine stoka dok se objekti ne poprave voljni smo pomoći. Osigurat ćemo hranu, njegu i ljubav oko životinja kao da su naše!! Osobno možemo zbrinuti do 20 ovaca ili koza i jednu do dvije krave, ali vjerujem da bi se i susjedi uključili i pomogli na isti način. Probat ćemo i za prijevoz nešto organizirat! Ako imate potrebe javite se na 0981373553”, poziva naš sugovornik te dodaje kako osobno ne može uzeti puno stoke, no u suradnji sa svojim susjedima, spreman je stati uz potrebite.