Vinko Brešan sa svojom filmskom ekipom održao ‘presicu’ usred Kulmerovih dvora!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Ekipa filma “Koja je ovo država” ne prestaje iznenađivati javnost. Nakon srpskog kola kojim slave Tuđmana, Brešanova nova komedija imala je konferencija za medije u Kulmerovim dvorima.

Dom obitelji Todorić bili su idealna kulisa za održavanje press konferencije komedije “Koja je ovo država” na kojoj su pored redatelja Vinka Brešana govorili i producent filma Ivan Maloča, scenarist Mate Matišić, direktor fotografije Branko Linta a medijima su na raspolaganju za pitanja bili i glumci Goran Grgić, Nikša Butijer, Iva Mihalić, Alma Prica, Vedran Mlikota, Slaven Knezović, Ksenija Marinković, Luka Dragić. Uz nabrojane, na filmu su glumili i Krešo Mikić, Sebastian Cavazza, Lazar Ristovski, Zdenko Jelčić, Mate Gulin, Goran i Bojan Navojec, Dražen Kuhn, Goran Bogdan, Pjer Meničan, Milan Pleština te brojne druge glumačke legende. Autorski tim filma činili su direktor fotografije Branko Linta, za masku je bila zadužena Ana Bulajić Črček, scenograf Damir Gabelica, kostimografkinja Željka Franulović, montažerka filma Sandra Botica Brešan, dok je izvršna producentica filma Maja Vukić.

‘Koja je ovo država komedija je apsurda inspirirana paradoksima iz svakodnevnog života’ zbog toga smo za lokaciju održavanja press konferencije odabrali upravo Kulmerove dvore“ istaknuo je redatelj Brešan te nastavio da se „Struktura filma temelji se na tri različite priče čiji su nosioci General, Ministar i bijesni umiroveljnici. Njihova povezanost se raspliće i otkriva tokom filma“. Brešan je kazao i da mu je svojim savjetima na filmu pomogao predsjednik vlade RH Andrej Plenković…

Brešan je redatelj nekih od najnagrađivanijih i najgledanijih filmova od samostalnosti Hrvatske, Kako je počeo rat na mom otoku, Maršal, Svećenikova djeca koje je u kinima pogledalo više od 600 tisuća ljudi, a prašina koju je digla nova komedija obećaje još jedan kino hit s Brešanovim potpisom.

‘Realizacija filma trajala je više od dvije godine, sniman je u Zagrebu, Lepoglavi, Lici u različitim i teškim vremenskim uvjetima a u projekt je bilo uključeno više od 300 ljudi’ rekao je producent filma Ivan Maloča te dodao „uz Interfilm, producirali su ga Orka Production Studio iz Varšave i Zillion film te poduprijeli Hrvatski audiovizualni centar, Poljski filmski institut, Filmski centar Srbije, Poljska televizija, HRT, Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Eurimages i EU fond Kreativna Europa – MEDIA. Premijera filma biti će 17.12. dok kino distribucija kreće 3.1.2019. do tada će radnja ostati pod velom tajne.

Nova Brešanova komedija pokazala se kao film koji je do sada u medijima digao najveću prašinu i zanimanje. Na konferenciji za medije bilo je prisutno više od 50 novinara, reportera, fotografa… , a što nas tek očekuje do premijere koja je prema riječima redatelja i producenta zakazana za 17.12. još ćemo vidjeti, jer kako smo do sada imali priliku vidjeti, od ekipe filma Koja je ovo država možemo očekivati neočekivano.