Vilim Ribić optužio Davora Huića da je povezan s radikalno desnim krugovima u SAD-u, nije se dugo čekalo na odgovor

Autor: Dnevno

Hrvatska udruga za odnose s javnošću u subotu je predsjedniku Matice hrvatskih sindikata Vilimu Ribiću dodijelila Šipak za antikomunikatora godine, ocijenivši kako mu je to samo potvrda da svoj posao radi odlično, a na HUOJ-evu dodjelu osvrnuo se i sam Ribić.

“Ugodno sam iznenađen antinagradom “Šipak” Hrvatske udruge za odnose s javnošću. S obzirom na to tko ju je dodijelio to je za mene zapravo nagrada i potvrda da svoj posao radim odlično. Stoga mi je to jedno od najdražih priznanja do sada”, stoji u Ribićevoj reakciji, prenosi N1.

Šipak godine za najlošiju komunikaciju u javnom prostoru

Riječ je o 14. dodjeli nagrada HUOJ-a Grand PRix za najbolje komunikacijske projekte odnosa s javnošću, gdje je Ribiću dodijeljen Šipak godine za najlošiju komunikaciju u javnom prostoru.

Ribić kaže kako je antinagradu za antikomunikatora godine dobio zato jer je navodno dijelio radnike na javni i privatni sektor, no kako ne postoji niti jedna njegova izjava u kojoj je tako nešto zagovarao već se suprotstavljao svima onima koji su to činili.

“Postao sam antikomunikator godine zato što se tijekom ovih godina krize, u okolnostima otimanja oko skučenih resursa, stalno suprotstavljam egoizmu i neukosti imućne manjine na štetu socijalnih i radnih prava građana i radnika, jednako i u javnom i u privatnom sektoru”, dodao je Ribić.









“Davor Huić je povezan s radikalno desnim krugovima u SAD-u”

Ribić tvrdi kako s podjelom na javni i privatni sektor manipulira vrsta društveno neodgovornog poduzetništva a jedan od istaknutijih u tom podrivanju je kaže Davor Huić, koji je istovremeno član žirija koji mu je dodijelio antinagradu.

“Tko ne zna, Davor Huić je samoproglašeni predsjednik poreznih obveznika, dakle predsjednik svih građana RH, koji se silno borio protiv oporezivanja imovine bogatih. Taj je čovjek povezan s radikalno desnim krugovima u SAD-u koji razvijaju strategije slabljenja sindikata radi slabljenja socijalne države. Jedna od strategija takvih krugova je permanentno ocrnjivanje sindikalnih čelnika. Važnost koju mi pridaje govori da sam ja zapravo postao antikomunikator godine zapravo zato što sam komunikator desetljeća”, zaključio je Ribić.

“Ribić je nagradu mogao dobiti već 20-ak puta zbog bullynga i bezobrazluka…”

Na Ribićevu konstatatiju putem svog Facebook profila reagirao je prozvani Davor Huić.









“Vilim Ribić je dobio nagradu antikomunikatora godine od hrvatske udruge PR profesionalaca – HUOJ. Nagradu koju je po mom skromnom mišljenju mogao dobiti već jedno dvasesetak puta u zadnjih 20 godina, zbog svog dosljednog trovanja javnog prostora, potpirivanja antitržišne i antipoduzetničke histerije, zbog svoje demagogije i manipulacije podacima, svojih otvorenih i opetovanih bezočnih laži (da je Hrvatsku upropastio neoliberalizam), zbog bullyinga i općenito bezobrazluka u javnim diskusijama, korištenja ad hominem “argumenata” i tako dalje”, osvrnuo je Huić koji je zaključio kako se Ribić ” našao pogođen tim priznanjem pa je napisao podugačku “obranu” u kojoj je samo povrdio sve navode iz obrazloženja nagrade za antikomunikatora godine. Sve redom …”.

HUOJ o Ribićevom Šipku

“Nagrada Šipak godine dodjeljuje se od 2014. godine, i to lošim komunikacijskim praksama javnih osoba, koje su se svojim djelovanjem posebno istaknule u neprimjerenoj ili neprofesionalnoj komunikaciji koja šteti kvaliteti javnog dijaloga”, pojašnjava u uvodu HUOJ, zbog čega je dodaju, nagrada za antikomunikatora 2020. godine pripala Vilimu Ribiću, glavnom tajniku Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja te predsjedniku Matice hrvatskih sindikata.

“Ribića karakterizira isključiv stil komunikacije kao i neargumentirano iznošenje stavova kada se nađe nasuprot neistomišljenicima.

I dok je zalaganje za vlastita uvjerenja općenito poželjno, g. Ribić suočen sa stavovima temeljenim na činjenicama, ali protivnim njegovima pribjegava verbalnim ad hominemnapadima na sugovornike te u svojim javnim nastupima učestalo pribjegava demagogiji.









Pritom, iako je već godinama čest gost u različitim kontakt emisijama i ima popriličan staž u javnom nastupanju, nerijetko u istima netolerantan, podiže glas i upada sugovornicima u riječ. Istodobno, iz nekih njegovih izjava mogao bi se čak iščitati i poziv da se neistomišljenike cenzurira.

Također, činjenica da bi trebao predstavljati kategoriju radnika i njihova prava, ne sprječava Vilima Ribića da ih u svojim istupima kontinuirano i nepotrebno dijeli na one zaposlene u privatnom i državnom sektoru. Time i izjavama poput „Pa i ljudi u privatnom sektoru dobit će božićnice“ doprinosi percepciji konflikta između ove dvije skupine i stvaranju novih podjela unutar društva. Upravo takva vrsta frivolne argumentacije dovodi do radikalizacije javnog diskursa u Hrvatskoj na svim razinama”, pojasnili su svoju odluku iz HUOJ-a.