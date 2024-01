Vile na Jadranu s bazenima i saunama: Ovaj dvojac unatoč golemoj aferi ostaje na slobodi

Autor: Iva Međugorac

Sve je isto samo njega nema, krilatica je koja se još jednom po tko zna koji put može dovesti u kontekst pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića na kojega je hrvatsku, a prije svega zagrebačku javnost podsjetila nagodba s Uskokom koju su na zagrebačkom Županijskom sudu postigli njegovi nekadašnji prijatelji i suradnici Zdravko Krajina i Denis Mohenski poznatiji kao kralj Adventa.

Kao što je poznato Krajina je nekadašnji vozač pokojnog gradonačelnika dok je Mohenski poznat kao poduzetnik i zagrebački ugostitelj, a dvojac je pak osuđen zbog namještanja poslova za dobivanje lokacija za kućice na čuvenim zagrebačkim Adventima. Shodno tome Krajina je sporazumno osuđen na deset mjeseci zatvora koji su zamijenjeni radom za opće dobro, a pored toga dužan je platiti i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 55 tisuća eura te vratiti 5.000 eura nepripadne imovinske koristi kao i nadoknaditi još 5.000 eura troškova sudskog postupka.

Mohenski je prema sporazumu s tužiteljstvom osuđen na 11 mjeseci zatvora koji je također zamijenjen radom za ooće dobro. bivši kralj Adventa mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura na što će dodati i još 5.000 eura sudskih troškova. Dvojac je još početkom ljeta prošle godine priznao namještanje poslova, što je gradska službenica Jelena Čekelić kao trećeoptužena zanijekala pa joj predstoji sudski proces po Uskokovoj optužnici.

Krajina je vozio i Ljuštinu

Kada nekadašnji suradnici pokojnog Bandića progovaraju o vozaču Krajini tada kažu kako je on uživao posebno povjerenje bivšeg zagrebačkog gradonačelnika. No, upućeni isto tako tvrde da je Krajina godinama vozio i bivšeg prvog čovjeka zagrebačke kulture Duška Ljuštinu te je uživao njegovo neograničeno povjerenje. Dok je vozao Bandića Krajina je zarađivao oko šest tisuća kuna, ali on od plaće ionako nije živio, pored poslova s Adventom novac je uspio steći i preko dnevnica, dežurstava i prekovremenih na čemu bi zaradio još jednu plaću. Kao što je s Ljuštinom u Lici gdje ovaj ima imanje znao provesti po tjedan dana, tako je Krajina provodeći vrijeme s Bandićem dobio uvid u sve njegove tajne. Upravo je on Bandiću doveo Mohenskog, a njih je dvojicu ‘pak povezao gablec kojega je Krajina redovito konzumirao na Remizi kod Mohenskog.









Zbog Bandića je Krajina bio spreman na sve i svašta pa je tako prolazio kroz crveno, a jedne prilike je iz svojeg Samobora u Hercegovinu na svoju ruku doveo mesara i stručnjaka za kobasice kako bi Bandićevoj sestri napravili kobasice. S vremenom se Bandić uspio zbližiti i s Mohenskim koji je znan i kao vlasnik lokala Deno kojega je ranijih godina vodio njegov otac Mihalj. Mohenski sa suprugom Sunčanom na zagrebačkom Rudešu posjeduje stan kojega je kupio prije 15-tak godina kreditom OTP banke, ali njegov uzlet počinje paralelno s Adventom kada je startao sa zakupom kućica od Grada Zagreba.









Poslovanje procvjetalo oko adventa

Da mu je dobro krenulo vidljivo je iz toga što je Mohenski gotovinom kupio luksuznu vilu u istarskom Novigradu i nazvao je Villa Bianca. Radi se o elitnoj nekretnini vrijednoj desetak milijuna eura kojoj cijenu zasigurno diže i bazen. Slučajno ili ne, vila poduzetnika Mohenskog nalazi se nasuprot vile koja pripada vozaču Krajini. Svoju je Biancu svojedobno Mohenski rentao za 300-tinjak eura na noć te ju je opisivao kao nekretninu s terasom, wellnesom, finskom saunom i prostranim krevetima. Krajina je, pak, svoju vilu sagradio na zemljištu kupljenom naredne 2019.godine, a nazvao ju je Riposo. Riječ je o nekretnini ukupne površine od 256 m2 koja raspolaže sa četiri luksuzne spavaće sobe s vlastitim kupaonicama.

Galeriju slika pogledajte OVDJE.

Vila na terasi posjeduje jacuzzi, a i nju također krasi bazen pa se može konstatirati kako je zagrebačkom dvojcu bliskom pokojnom gradonačelniku Milanu Bandiću i nakon ovog procesa, i nakon Bandićeve smrti, ali i nakon afere o kojoj se pisalo svega nekoliko dana ostao i više nego solidan razlog za zadovoljstvo. Tek je ovo jedna u nizu afera u kojima se kao glavni protagonisti spominju bivši suradnici bivšeg zagrebačkog gradonačelnika koji je život skončao u svojem šestom uzastopnom mandatu bez ijedne pravomoćne presude.