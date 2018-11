Vila na Karibima od 50 milijuna dolara, Ferrari, seks afere: Kako je propao moćni Hrvat?

Zagrebački Trgovački sud donio je zaključak temeljem kojega su zastupnici Sokol Marića d.o.o. u predstečajnom postupku pozvani da u roku od osam dana dostave izmijenjeni plan restrukturiranja. Isti bi trebao obuhvaćati sve utvrđene i sporne tražbine, ili će sud odustati od predstečajnog postupka. Prema sudskom zaključku, zastupnici spomenute zaštitarske tvrtke su koncem srpnja dostavili izmijenjeni plan restrukturiranja, ali je pregledom utvrđeno kako u taj plan ne ulaze sve utvrđene te osporene tražbine, a sudska odluka koja je dostavljena ovih dana uslijedila je nakon što je koncem srpnja odgođeno ročište na kojem su vjerovnici tvrtke trebali glasovati o predloženom planu restrukturiranja te tvrtke od koje u predstečajnom postupku zahtijevaju 180 milijuna kuna. odgađanja ročišta uslijedilo je nakon prethodnog zaključka, temeljem kojega se za narednih 60 dana dozvoljavano produljenje roka za završetak predstečajnog postupka nad Sokol Marićem, čime je zapravo odobren podnesak uprave tvrtke, u kojem je produljenje zatražene temeljem nadodbe u slučaju Agrokor.

Prema obrazloženju zaključka, uvidom u prijedlog dosadašnjeg plana restrukturiranja tvrtke, definirano je da je ista tvrtka, koja je inače u predstečaju od 13. Listopada prošle godine, prema Agrokoru kao svojem dužniku ima tražbinu od 142 milijuna kuna, a ta pak tražbina s obzirom na visinu u značajnijem postupku sudjeluje u imovini Sokol Marića. Naglašavalo se i kako, s obzirom na to da još nije pravomoćno okončan postupak nad Agrokorom, još nisu konačni niti postupak umanjenja, i rokovi dospijeća tražbine Sokol Marića. A također, zaključeno je i kako je produljenje roka za okončanje predstečajnog sporazuma svrsishodno za sklapanje predstečajnog sporazuma, kao i da je produljenje roka u skladu sa Stečajnim zakonom. Do toga je došlo jer je zahtjev zaprimljen prije isteka roka od 300 dana od otvaranja predstečajnog postupka.

Ako je suditi o tablici utvrđenih tražbina, od ove tvrtke najveće iznose potražuju banke, od kojih prednjači Raiffeisen banka koja ukupno zahtjeva oko 71 milijun kuna. utvrđivanje tražbina prema Sokol Mariću provedeno je nakon što je lani, sredinom listopada zagrebački Trgovački sud donio rješenje temeljem kojega se otvara predstečajni postupak nad ovom tvrtkom. Također, su bili pozvani vjerovnici da prijave tražbine od tvrtke, koja je lani prijavila povećan iznos ukupnog duga za basnoslovnih 142 kuna, i to temeljem mjenica iz faktoring poslova s Agrokorom, odnosno Konzumom. Inače, Sokol Marić d.o.o, prvo je privatno zaštitarsko društvo u Hrvatskoj, a osnovano je davne i ratne 1991.godine, godinu dana nakon izbora 1990.godine, Vjekoslav Šafranić osniva Sokol Šafranić, ali 1999.godine tvrtka bilježi dug od 24 milijuna kuna pa je kupuje Zlatko Marić, koji je u punom jeku snage zapošljavao i preko 2700 zaposlenih. Tvrtka je primjerice u 2005.bilježila prihode od 196 milijun kuna, a ujedno Sokol Marić imao je najveći udio na tržištu, te bilježio rast iz godine u godinu, pa je tako primjera radi 2007.godine zabilježen prihod od 275 milijuna kuna.

Kako je tvrtka raspala tako je i gazda Marić plijenio pažnju javnosti, ali i predstavnika medija. Policija je tako svojedobno istraživala poslovanje Sokol Marića, a iz tvrtke je izuzimana dokumentacija. Marić je jedno vrijeme boravio i ‘iza rešetaka’, a bio je priveden nakon što ga je zagrebački odvjetnik Pero Lozica, kojemu je bio propucan automobil prijavio za telefonske prijetnje. Premda je poligraf prošao, tužiteljstvo ga je osumnjičilo za prijetnje. Te prigode pretresene su Marićeva vila i ured te mu je pronađeno ilegalno oružje, puške i 400 komada različitog streljiva.

‘Od tvrtke Sokol Marić zatražena je određena dokumentacija. Dakle doslovno slovom i brojem bio je jedan službenik. Zatražio je točno određene dokumente i ti dokumenti su mu predani’, tvrdio je tada odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković, a mediji su nagađali kako policija po nalogu Državnog odvjetništva provjerava sumnje u nezakonito sklapanje poslova s državom. Sokol Marić tih je 2000-tih godina imao osam podružnica diljem Hrvatske, a na listi njegovih klijenata nalazila se Fina. Godinama je osiguravao državna poduzeća, banke, institucije, osiguranja pa i fakultete. Štitio je preko 1900 objekata, raspolagao s 265 najsuvremenijih oklopnih vozila, a polica od 30 milijuna kuna bila je najveća na cijelom zaštitarskom tržištu. Medijski prostor punio je Marić i svojim Ferrarijem 599 Fioranom kojega je nedavno prodao, pa se prebacio u nešto skromniji Audi. Kako je tada govorio, Ferrarija se riješio jer su ga u njemu sve češće boljela leđa pa ga je odlučio zamijeniti komfornijim vozilom. Ujedno, te se prigode za hrvatske medija hvalio kako odlično posluje te da svakog mjeseca zapošljava nove ljude, ali i da mu plaća nikada nije kasnila.

Njegov “stari” Scaglietti, s početnom cijenom od 193.000 eura, našao se na Forbesovoj listi najskupljih automobila 2005. Godinu dana kasnije prodao ga je nepoznatom kupcu iz Zagreba te za 320.000 eura kupio Ferrari 599 Fiorano. Otkrio je kako njegova djeca ne preferiraju luksuzne automobile. Marić koji je inače porijeklom iz skromne obitelji, nikada zapravo nije niti skrivao svoju strast prema luksuzu pa ga se tako uvijek viđalo u skupim odijelima i autima, a kada je kupio Ferrarija mnogi su ga prozivali za rastrošnost, tvrdeći da njegovi zaštitari rade za skromne plaće. No, zanimljivo je kako je usprkos tvrdnji da njegova djeca ne preferiraju skupa vozila sinu Kristijanu kupio je Porsche Cayman, no mladić je u ljeto 2006. s njime doživio tešku nesreću, u kojoj je prošao bez težih ozljeda. Ako ste pomislili da su automobili sav luksuz poduzetnika Marića u gadnoj ste zabludi. Naime, mlađa sestra slavnog klana Kardashian Kylie Jenner svoj je 19.rođendan proslavila u vili koja je u Marićevom vlasniku, a riječ je o raskošnoj vili na karipskom otočju Turks i Caicos. Vila je nazvana Lidija, a riječ je o zdanju smještenom u Long Baxu, Marić je kuću završio 2011.godine, istodobno magazin people u to je doba pisao kako je mlada Kardashianka rođendan proslavila u 50 milijuna dolara vrijednom kompleksu, a cijelo imanje ima i tri odvojene rezidencije od 23 sobe. Kuća Lidija smještena je u sredini, ima deset soba, osam kupaonica i najveći od nekoliko bazena u kompleksu. Uz savršeno čisto more i bijeli pijesak na nekoliko koraka od kuće, luksuzna vila ima i teniski teren, teretanu, saunu, džakuzi i uređene kutke za opuštanje na plaži, a noćenje košta i do 10.000 eura.

Interijer i eksterijer u potpunosti su povezani uređenjem u svijetlim tonovima s vrhunskim materijalima poput kamena i mramora, ali i luksuznim namještajem. O ovom karipskom zdanju Marić je svojedobno govorio za Večernji list, tvrdeći da je to dobar posao. ”sagradio sam kuću koja me stajala 1,7 milijuna dolara, ali nije stvar samo u kući. Širim zaštitarski biznis Sokol Marića na Karibe. Upravo dovršavam preuzimanje male zaštitarske tvrtke na Turks i Caicosu”, tvrdio je u to doba poduzetnik. Ujedno, Jutarnji list pisao je svojedobno o neobičnoj ljubavnoj drami koja se odvijala oko Marića. Naime, odvjetnik Lozica s početka priče ujedno je i muž Marićeve ljubavnice Nevije Dellale Lozica, doktorice za kožne i spolne bolesti, s kojom je dvije godine živio svojevrsnu preljubničku sapunicu, a koja je pak kulminirala otkrićem ljubavnog trokuta, u kojega se logično involvirala i Marićeva supruga.

