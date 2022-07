‘VIDIM GA DA MI KLJUČEVIMA GREBE AUTO, A ON SE SMIJE!’: Zagrepčanin u šoku, bahati drznik mu pakostio iz čista mira: ‘Još sjedne u kafić i smije se’

Autor: Dnevno.hr

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode osvanula je objava incidenta koji je jedan Zagreščanin doživio na tržnici Špansko.

Nikome nije svejedno kada na svom autu vidi neko oštećenje koje sam nije skrivio, no ovaj je drznik otišao korak dalje kako bi razbjesnio vlasnika automobila.

“Parkam auto, prazan parking, odem nekaj kupiti, zaboravim novčanik i okrećem se minutu nakon što sam izašao iz auta. Idem prema autu i vidim čovjeka na svoje oči kako mi duboko ključem grebe auto. Pitam ga što to radi? On sprema ključ u đep, nasmije se i kaže mi u oči: ne znam o čemu pričate. Hodam za njim i zovem policiju. On sjeda u kafić 50 metara od mog auta i smije se. Čekam. On naručuje pivu. Dolazi policija. Radi zapisnik. On u jednim trenu odlazi u wc, valjda se sjetio oprati ključ i ruku od mog laka. On gleda u mene i policiju i kaže da nema nikakve veze s događajem… Sutra idem na policiju i pokrećem postupak. Auto mi je kasko osiguran i to me neće koštati ništa no da je mamin… Da je tvoj… Da je nečiji bez kaska, koštalo bi do 10.000 kuna… Čovjeka u životu nisam vidio… Na tržnici Špansko nikad bio… Zlo je jednostavno u čovjeku i iz čista mira u nekome trenu može se manifestirati u nasumičnoj situaciji… Bio sam ljut, onda zbunjen, onda tužan… Kako bi vi reagirali na sve ovo? Ja upravo razmišljam u predivnoj fotografiji koju ću snimiti ovo ljeto”, piše s pravom ljutiti građanin.





Objava je izazvala više od 300 komentara.

“Neki ljudi su zaista puni zla i jada”, “Zloba je bolest današnjice”, “Ja bih njega izgrebala”, samo su neke od rekacija ljudi koji su pročitali objavu.