(VIDEO) Nevrijeme zahvatilo dio Dalmacije! Temperatura pala i za 15 stupnjeva

Autor: Dnevno

Ljeto se u Dalmaciji nastavlja i u posljednjoj dekadi kolovoza. Velike vrućine tijekom petka najviše su se osjetile u dolini Neretve, ali i u dijelovima Zagore. Primjerice, neke meteorološke postaje u dolini Neretve izmjerile su temperature do čak 38 °C, a u zaobalju je ponegdje bilo do 36 °C. Uz obalu i na otocima bilo je od 30 do 35°C. U poslijepodnevnim satima došlo je do jačeg razvoja oblaka u nekim dijelovima Zagore, osobito od Dinare do šibenskog zaleđa. Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, do 16 sati u Vinaliću kod Vrlike palo je 5 litara oborina po četvornom metru, a slijede Velika Duvjakuša Dinara sa 4 i Drniš sa 2 litre po kvadratnom metru.

Veliko nevrijeme s kišom, tučom, grmljivom i jakim vjetrom zahvatilo je šire drniško područje, točnije Miljevce.

Temperatura zraka u sat vremena pala je za čak 15 stupnjeva, sa 35 na samo 20 °C. Jakih udara vjetra bilo je prolazno i u sjevernim predjelima Cetinske krajine, javlja Dalmacijadanas

Grmljavinsko nevrijeme u kasnim popodnevnim satima s drniškog područja počelo se širiti prema Ravnim kotarima. Sličan vremenski scenarij s lokalnim grmljavinskim nestabilnostima očekuje se u oba dana vikenda.