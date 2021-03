(VIDEO) ZEKANOVIĆ IDE NA LOKALNE IZBORE! Spreman je postati gradonačelnik u gradu ‘ovršenih i blokiranih’!

Autor: Daniel Radman

Ispred šibenske katedrale suverenist Hrvoje Zekanović istaknuo je svoju kandidaturu za gradonačelnika Šibenika. Jasno, da popularni saborski zastupnik ne misli pobjediti ne bi se ni kandidirao, no biti će to veliki izazov.

Šibenik je postao utvrda HDZ-a, a s desna će ga napasti i koalicija Domovinskog pokreta i Mosta koji će kandidirati Marija Kovača.

“Siguran sam da će građani prepoznati što Suverenisti i naši partneri rade svih ovih godina”, napomenuo je Zekanović uz vjeru da će u Šibeniku upravo oni donijeti “novi duh, novi preokret i prosperitet na novom valu suverenizma, domoljublja i lokalpatriotizma”.

Procijenio je da Šibenik zaostaje za drugim gradovima na Jadranu te je zaključio da se u Šibeniku živi lijepo i – teško.

“Zašto se živi lijepo? Zato što je Šibenik lijep grad. Međutim, kada govorimo o životu u Šibeniku, moramo imati na umu da je Šibenik grad ovršenih, da je grad blokiranih, grad socijalnih slučajeva”, naglasio je.









Prokomentirao je Zekanović i ‘visoku’ politiku, uključio se u raspravu predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića oko izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

“Mi smo bili i biti ćemo protiv imenovanja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda. To je naše pravo, a ako se to Milanoviću jemu ne sviđa, može to reći na malo kulturniji i pitomiji način. No, već smo navikli na njegov izričaj koji najviše govori o njemu samome.”