(VIDEO) VELIČANSTVENA BAKLJADA I POSLJEDNJE ZBOGOM! Split plače za Matejem, otac Nenad s jedrenjaka poveo molitvu ‘Oče naš’

Autor: Dnevno.hr

U Splitu je u ponedjeljak sahranjen Matej Periš za kojim su mjesecima tragale službe čitave regije. Sprovod je organiziran u krugu obitelji i bliskih prijatelja.

Njegov shrvani otac Nenad Periš zahvalio je svima na podršci, ali je zamolio da sprovod ne bude popraćen kao javni događaj.

Za Mateja Periša održava i veliki oproštaj na splitskoj Rivi.





Brodice su prvo oko 20.35 napravile špalir u blizini splitske Trajektne luke. Na simboličan način sugrađani žele Mateju, koji je radio kao skiper, odati počast te se od njega oprostiti. Obratio se i Matejev otac s broda te zahvalio svima i poručio da su svi pokazali veliko srce.

Oproštaj organiziraju prijatelji pokojnog Mateja.

“Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem regije. Svatko tko želi neka sutra navečer dođe u grad.

Matejevi prijatelji, ekipa, kolegice, kolege i brodari i više nego dostojanstveno su se oprostili od njega večeras ispred splitske luke.

Napravili su špalir brodicama i zapalili baklje. Tada se gradom zaorio gromoglasni pljesak.









Matejev otac Nenad plovio je na jednom jedrenjaku.

“Dobra večer! Hvala vam što ste pokazali ste srce”, kazao je Nenad Periš, a zatim poveo molitvu “Oče naš”.

Organizatori su s broda održali govor u kojem su se zahvalili svima koji su odali počast Mateju. Splićani su ujedinjeno molili “Oče naš”.









Donosimo emotivne prizore.