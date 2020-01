(VIDEO) U DUBROVAČKOJ BOLNICI: Doveli dijete na pregled, a onda je liječnici zazvonio telefon…

Puno nas je bar jednom završilo na hitnoj ili u pedijatrijskoj ambulanti s bolesnim djetetom. Ono s čime svi imamo problem, jest dojam da liječnici ne rade dovoljno dobro svoj posao, odnosno da uvijek rade nešto drugo od onog što bi trebali – liječiti našu djecu.

Posebno se to može osjetiti kada u panici dođemo na hitnu, gdje očekujemo da naše dijete bude odmah primljeno, jer ‘ipak smo na hitnoj’, no zaboravljamo kako su to ipak stručnjaci kojima, kakve god prigovore imali, povjeravamo svoje dijete.

Ponekad nam se tako čini, da je naše dijete trebalo biti ranije primljeno, da liječnici ne znaju zapravo što rade, da predugo čekamo, bojimo se da će se djetetu stanje pogoršati ukoliko taj tren ne bude primljeno, no u pravilu, takav nemar se kod nas rijetko događa.

Ono što je problem, je svakako komunikacija dobrog broja liječnika, taj nedostatak empatije koji osjećamo. Ali, zapitajmo se, kako bi mi funkcionirali u takvom stresnom okruženju. Bi li bilo normalno da se liječnik uz svakog pacijenta emotivno veže, da mu popuste emocije usred posla? Vjerojatno to nitko od nas ne bi htio, ali da bi i liječnici tu i tamo mogli pacijente doživjeti na malo ljepši način, to je nesporna činjenica. Upravo jedan ovakav slučaj ‘ignoriranja’ pacijenta, nedostatak ljudske empatije, dogodio se u Dubrovniku. Iako je pedijatrica vjerojatno odradila svoj posao, ono što je ovim ljudima zasmetalo je način komunikacije koji su doživjeli kao liječnički nemar.

Ono što se dogodilo danas u pedijatrijskoj ambulanti u OB Dubrovnik nije neuobičajena pojava. Ipak, ovi su roditelji odlučili ići s ovim u javnost, kako kažu, iznenađeni nemarom ove dubrovačke liječnice, piše dubrovnikinsider.hr.

Naime, danas su doveli dijete na pregled, zbog visoke temperature. Liječnica ih je primila, preslušala je djevojčicu i pogledala grlo te pitala kolika je temperatura. Onda joj je zazvonio telefon.

Nakon sedam punih minuta privatnog razgovora, otac curice je počeo snimati svojim mobitelom. Liječnica je vodila razgovor, smijala se, ne obazirući se na pacijenticu, njezinog oca i baku koji su je doveli.

– Vanka je bilo još djece i roditelja koji su čekali red. Ali, doktorica je bila zauzeta privatnim stvarima. Onda je izašla iz prostorije bez da nas je pogledala i obratila nam se uopće pa sam pitao medicinsku sestru hoće li se vratiti kako bi razgovarala s nama, još pogledati moju kćer? Dobio sam odgovor da je doktorica napisala uputnicu za vađenje krvi. Kad se vratila nakon nekog vremena pitala je: “Gdje smo ono stali?”, nije se ni sjećala zašto smo došli. Moja curica ima gripu, nije ništa strašno, ali se pitam kakav je ovo odnos prema pacijentima, poglavito djeci? Je li normalno da se usred pregleda obavljaju privatni razgovori? Moglo je biti i drugačije, moglo je nešto ozbiljno biti mom djetetu, ona nije bilo koncentrirana na svoj posao, koji je jedan od najodgovornijih na svijetu!”, kaže ovaj uzrujani otac, čiji su podaci poznati redakciji. Napominje kako su medicinske sestre bile ljubazne, drage i profesionalno odrađivale svoj posao.

Majka djevojčice koja je radila dok su otac i baka odveli dijete u bolnicu, nam je kazala kako je vrlo ljuta na ovakvo ponašanje pedijatrice.

– Vjerujte mi, ovo bi se drugačije odigralo da sam bila tu. Ovako izignorirati bolesno dijete, ne razgovarati ni sa ocem ni sa bakom o djetetovom stanju, reći bilo što, voditi privatne razgovore, izaći preko vrata bez riječi? Saznala sam sve tek kad sam došla doma s posla, jer su znali koliko ću se uzrujati. Da sam bila tamo, ne bih to dopustila, bio bi drugačiji scenarij!, dodala je.

