(VIDEO) ‘TO NIJE MANJINSKO GLASILO, TO JE POZIV NA MRŽNJU!’ Kapulici sasuo ‘Pupovčeve’ Novosti u lice: ‘Ovo je vaš Stier, ovo je Bozanić, da ne govorim sad o srpu i čekiću ispod Thompsonovog vrata’

Autor: Dnevno.hr

Žestoko je sinoć bilo u Otvorenom, raspravljalo se o ekstremizmu u Hrvatskoj (povod je bilo uhićenje maloljetnika s prosvjeda protiv HDZ-a kod kojeg su pronađena dva Molotovljeva koktela), a uz psihijatra Ante Bagarića do odgovora su pokušali doći HDZ-ov Mario Kapulica, i Mario Radić iz Domovinskog pokreta.

Kapulica je u jednom trenutku pokušao prebaciti krivnju za porast ekstremizma na Domovinski pokret.

“Ako vi podržavate prosvjed s porukama da želite sve odnose u Hrvatskoj svesti na pitanje je li netko čovjek ili član HDZ-a, ako uoči tog prosvjeda govorite da je Andrej Plenković najopasnija osoba u Hrvatskoj, ako predsjednik te stranke poziva na prosvjed pa isti dan na predsjedništvu stranke donosi odluku da se prosvjed podržava, pa onda izrazi s porukama da je građanska dužnost rušiti ovu državu pa i na ulicama, onda tu nekog velikog prostora za ograđivanje nema”, poručio je Kapulica.





‘To nije manjinsko glasilo, to je govor mržnje’

Nije ni Radić bio “neraspoložen”, daleko od toga. Posebno je bio inspirativan kad je Kapulici (i gledateljima) pokazao dvije naslovnice “Novosti”. Na jednoj su uz naslov “Rod luđaka” objavljene slike Ruže Tomašić, Vice Batarela, Ladislava Ilčića, kardinal Josipa Bozanića i Davora Ive Stiera, dok je na drugoj bila ilustracija uz naslov “Lijepa naša lijepo gori”.

“Ja ću vam dati jedan primjer koji poziva direktno na mržnju, evo, recimo, Novosti koje se direktno financiraju iz proračuna. Uzeo sam dvije naslovnice. Na jednoj od naslovnica piše ‘Rod luđaka’, ovo je vaš Ivo Stier, ovo je kardinal Bozanić… Za to je direktno iz proračuna išlo 3,75 milijuna kuna prošle, ove 4,3 milijuna… Pogledajte i ovaj naslov “Lijepa naša, lijepo gori”. To nije manjinsko glasilo, to je poziv na mržnju. Da ne govorim o naslovnicama kad je objavljen srp i čekić ispod Thompsonove glave“, replicirao je Radić.