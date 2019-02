(VIDEO) ŠTO SE DOGAĐA? Šok! Milijan Brkić podržao Milorada Pupovca! ‘Molim pogledajte!’

Prvi čovjek SDSS-a Milorad Pupovac, po svemu sudeći sve se teže nosi s pojavom saborskih zastupnika Mosta, pa je kako upozorava njihov Nikola Grmoja na saborskoj sjednici ponovno prešao granicu, i to tako što je nekažnjeno profesora Podoljnjaka nazvao huljom.

”Nakon što je Milorad Pupovac nazvao kolegu prof. Roberta Podolnjaka huljom, upozorio sam predsjedavajućeg da je u najmanju ruku žalosno što nije reagirao. Ne može saborski zastupnik Pupovac tako nazivati nikog, a najmanje prof. Podolnjaka i sve nas koji podržavamo iznesene stavove po pitanju izbora i poštivanja demokracije. Molim pogledajte reagiranje predsjedavajućega — koga je zaštitio, a koga napao”, poručio je Grmoja na svojem Facebook profilu pri čemu se na neizravan način obrušio i na HDZ-ova Milijana Brkića, koji je očigledno u trenutku tog neumjesnog okršaja i vrijeđanja stao na stranu kolege Pupovca, zahvaljujući kojem HDZ-ova vlada stabilno upravlja državom.

Inače, ovo nije prvi put da Pupovac neumjesnu retoriku usmjerava prema profesoru Podolnjaku, pa se tako sličan obračun odvio i prije nekoliko dana tijekom rasprave o referendumima na saborskom odboru.

“Uz jedno pitanje nedostaje manje od jedan posto, u ovom slučaju apsolutno smatram da bi ovaj Hrvatski sabor trebao formirati posebno povjerenstvo koje bi ponovno prebrojalo i utvrdilo vjerodostojnost potpisa koji su proglašeni neispravnima”, rekao je Podolnjak te prigode, nakon čega ga je Pupovac upozorio da se u ovom slučaju radi o jednoj javnoj kampanji.

”Imali ste priliku vidjeti kako se odvijala. Mogli ste vidjeti da li su se ispravno poštivale zakonske odredbe kada je posrijedi prikupljanje potpisa u obje inicijative. Već tada je bilo sasvim jasno da su se potpisi prikupljali u okolnostima koji su krajnje dubiozni. Po različitim osnovama. Sada, kada su tijela državne uprave išla napraviti provjeru, na osnovu zahtjeva i na osnovu obaveze kao što je to bilo i u nekim drugim, sličnim okolnostima, kada je margina bila vrlo tijesna, oko nužnog broja potpisa i prikupljenog broja potpisa, Vi tražite objašnjenje. I ignorirate nešto što je propisano za sve slučajeve. Otiđite u Ministarstvo gospodarstva, pokušajte podnijeti zahtjev za podizanje sredstava za pojedine projekte, napišite umjesto ‘Podolnjak’ ‘Podvornjak’ što ćete dobiti”, upitao je Pupovac profesora iz Mostovih redova, a zatim sam ponudio odgovor na svoje pitanje.

”Dobit ćete rješenje o nepotpunoj i neispravnoj prijavi. Nitko vas neće pitati jeste li to vi. Nego će vas tretirati onako kako to administracija tretira. I Vi kao profesor prava to jako dobro znate. I ako svoje studente učite drugačije, onda ih učite pogrešno. Učite ih na način na koji pravo ne funkcionira. Na koji možda politika funkcionira, na koji možda fiškalsko pravo funkcionira, ali pravo kao pravo tako ne funkcionira. I ako tražite da ova država bude pravna država, i da je se poštuje, onda, tako kako Vi pristupate, sasvim sigurno neće biti”, objasnio je svoje stajalište Pupovac.

Dakako, Podolnjak mu nije ostao dužan.

“Mislim da je vrlo nekorektno ovo što ste sada iznijeli jer ja nisam govorio o konkretnim imenima. Suština je svega da te, “nečitke” potpise– nitko nije vidio. Kolega Pupovac, nitko ih nije vidio. Dakle, nitko nije mogao ustanoviti jesu li to nečitki potpisi. Drugo, rekao sam da postoji OIB. Dakle, uz OIB se može vrlo lako ustanoviti ime i prezime osoba. Ali, nitko nepristran, nitko od nevladinih udruga, nitko od građanskih inicijativa nije vidio to o čemu mi govorimo- o tisućama potpisa koji nisu prihvaćeni. Govorite o tijelima državne uprave. Upravo Vam kodeks dobre prakse jasno govori da Vlada ne može biti objektivna kada su u pitanju referendumi, i da zato inzistiraju na neovisnom, objektivnom i nepristranom tijelu”, rekao je profesor Podolnjak te zamolio Pupovca da se njegovo izlaganje shvati tako da ‘nitko nema saznanja o nekoliko desetaka tisuća potpisa.

”Preko 40 tisuća potpisa. To je zapravo jedan moj grad- broj stanovnika Varaždina. Povjerenstvo, sastavljeno od Vladinih službenika, taj broj potpisa je ocijenila nevaljanim. To nije tisuću, dvije potpisa to je jedan grad. Je li to zanemarivo? To je manje od 1 % u jednom slučaju. Rekao sam također da postoji pravilo da se tada vrši ponovna provjera. To je u izbornim procesima normalna stvar da se ne pozivam na to da je ovo nešto čime se ja bavim i o čemu imam saznanja”, konstatirao je Podolnjak kojemu je potporu dao i stranački kolega Marko Sladoljev

“Gospodin Pupovac danas je uvrijedio profesora Podolnjaka nazivajući ga fiškalom“, kazao je. “Kada se ugroze političke pozicije vladajućih, onda spadne taj veo tolerancije za koji se oni zalažu. Ja bih isto mogao reći da je g. Pupovac, kada je to rekao, govorio iz pozicije “etnobiznismena”, ali neću. On je govorio iz pozicije nekoga kome je ovim referendumom ugrožena politička moć” , poručio je Mostovac.