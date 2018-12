(VIDEO) Stigli kineski brodovi za gradnju Pelješkog mosta

Autor: Dnevno.hr

Osam mjeseci nakon potpisivanja ugovora počinju prvi vidljivi radovi na izgradnji Pelješkog mosta, javlja HRT.

Iz Kine je do sidrišta luke Ploče doplovio brod s tehničkim plovnim objektima za gradnju Pelješkog mosta – dizalicom, tegljačima i platformom. Na brodu su i dva testna pilota čije će usađivanje u morsko dno početi nakon Nove godine. U tijeku su carinski i sigurnosni nadzori.

“Tijekom današnjeg dana se mogu obaviti sve formalnosti što se tiče uprave sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Ploče i kad se steknu uvjeti, kad oni odluče krenuti prema poziciji Pelješkog mosta koja im je već odobrena i određena taj brod može tamo isploviti i sidriti se”, izjavio je kapetan Lučke kapetanije Ploče Joško Nikolić.

No, ipak će ostati na sadašnjem sidrištu dok ne dođe posada dizalice i tegljača, što se očekuje za dva do tri dana.

Kad brod Zhen Hua 7 doplovi do gradilišta Pelješkog mosta brod će do polovice uroniti u more a ovi objekti koji su na njemu ostat će na površini.

Potom će zauzeti pozicije za postavljanje pilota na kojima će stajati Pelješki most. Njihovo usađivanje u morsko dno počet će odmah nakon Nove godine. Ostalih 150 pilota također će stići brodovima iz Kine i, prema planu, postavljat će se tri mjeseca.

