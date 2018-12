(VIDEO) Prvi ozbiljniji snijeg izazvao kaos u prometu diljem zemlje: Pada i u zaleđu Dalmacije

Autor: Hina

Kao što su meteorolozi najavljivali, tijekom četvrtka je u dijelovima Hrvatske počeo padati snijeg: bijelih pahulja bilo je u dijelovima Dalmacije, a u kasnim poslijepodnevnim satima i u dobrom dijelu unutrašnjosti Istre. Prema informacijama Glasa Istre, stara cesta za Rijeku preko Učke s istarske strane neprohodna je zbog snježnih padalina – naime, s riječke strane su ralice počistile snijeg, dok je s istarske strane cesta zametena.

Trenutno je desetak vozila zaglavilo u snijegu, jedan Riječanin se požalio Glasu Istre da već dva sata čeka dolazak ralice da nastavi put.

“Zvali smo Centar 112 i Istarske ceste, no eto, već dva sata se čeka da se raščisti cesta”, kazao je vozač.

O prometnim poteškoćama oko 18 sati izvijestio je i Hrvatski autoklub.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina vozila), a na dionicama Novi Vinodolski-Senj i Karlobag-Sveta Marija Magdalena, na autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica (LC58107) dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila). Snijeg mjestimice pada u Gorskom kotaru, Lici, Istri, središnjoj Hrvatskoj i zaleđu Dalmacije.

Na dionici autoceste A1 između južnog dijela tunela Sveti Rok i tunela Bristovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog vjetra i susnježice. Molimo korisnike za poštivanje prometnih znakova.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme, navode u HAK-u.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima, a promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače.

Za sutra, 14. prosinca otkazana je vožnja na brodskoj liniji Pula-Mali Lošinj-Zadar.

Državni hidrometeorološki zavod u 17 sati je objavio najnoviju prognozu za petak, kada se očekuju obilnije oborine nego danas.

Oblačno, na Jadranu uz kišu, a na kopnu snijeg, češći i obilniji u drugom dijelu dana. Mjestimice će se stvoriti i deblji snježni pokrivač, posebice u gorju. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu, a navečer ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije i malo kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom. U Dalmaciji je lokalno moguća obilnija oborina praćena grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i jaka bura s olujnim udarima i istočnjak, na jugu i jugo. Najniža temperatura uglavnom od -5 do -1, na Jadranu od 3 na sjeveru do 8 na jugu. Najviša od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 10 °C. Na jugu toplije.

Meteorolozi su za petak putem Meteoalarma izdali i upozorenja za cijelu Hrvatsku zbog najavljenog snijega, kiše i jakog vjetra.

U subotu će prevladavati oblačno, na kopnu uz povremen snijeg, a na Jadranu kišu. U drugom dijelu dana oborina će postupno prestajati i djelomično će se razvedravati sa zapada. Stoga će nedjelja biti pretežno sunčana, a novo naoblačenje uz kišu na Jadranu i snijeg u unutrašnjosti u ponedjeljak. Na kopnu povremeno umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, u nedjelju sjeverac, a u ponedjeljak na južnom Jadranu i jugo. Hladnije, osobito u nedjelju.

Hrvatski autoklub se oglasio s prometnom prognozom za petak u kojoj se navodi da će kiša padati duž obale, a snijeg mjestimice u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te u večernjim satima i u unutrašnjosti Dalmacije. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na cestama u gorju.

Zbog olujnog vjetra moguće su poteškoće u prometu na cestama podno Velebita posebice na Jadranskoj magistrali te na dionicama autocesta: A1 između Svetog Roka i Posedarja te A6 Rijeka-Zagreb između Delnica i Kikovice. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan promet tijekom dana bit će na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeni zastoji i vožnja u koloni mogući su tijekom jutra i u poslijepodnevnim vršnim satima na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na dionicama cesta gdje traju radovi. Tijekom dana povremena čekanja u prometu teretnih vozila moguća su na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće u pomorskom prometu, najavljuje HAK.