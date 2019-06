(VIDEO) PROBAJTE ODGLEDATI BEZ SUZA: Škorine nastavnice otkrile nepoznate detalje iz života ‘genijalnog dječaka’

Autor: S.V.

Posljednja Bujica posvećena je Miroslavu Škori, nezavisnom kandidatu za predsjednika RH.

Bila je to ujedno i jedna od najemotivnijih emisija u kojoj su ugošćene njegova razrednica Marija Sikora iz OŠ ‘Višnjevac’ u Osijeku i nastavnica hrvatskog dr. Ana Pintarić.

Izvezao mi je goblen Stjepana Radića

“Nikada se nije promijenio i uvijek je bio najbolji, imao je sve petice. Bio je svestran, a na kraju 8. razreda napravio mi je goblen s likom Stjepana Radića! Još uvijek ga uramljenog držim na zidu. Prvo sam mislila da je to izvezla njegova majka, no to je učinio on. Bio je iz skromne obitelji u kojoj je radio samo otac, ali majka je bila temelj odgoja i zato je Škoro danas ovakav. Imao je divnu, toplu obitelj u kojoj nije nedostajalo ljubavi i razumjevanja”, ispričala je Škorina razrednica.

Dr. Ana Pintarić, dugogodišnja dekanica Filozofskog fakulteta u Osijeku i nastavnica hrvatskog jezika u Višnjevcu, prisjetila se kako je njezin učenik Miroslav Škoro volio puno čitati:

S 15 je pročitao Dostojevskog

“Već s 15 godina pročitao je Dostojevskog. On nije samo izvrstan glazbenik, on je uspješan poduzetnik, obrazovan čovjek, a odnedavno i moj kolega zanstvenik. U njegovom životu vjera je odigrala iznimnu ulogu, a naročito je bio vezan uz Majku Nediljku. Njegovi su u Višnjevac došli 1943. iz Imotske krajine. Stric Jure ubijen je ’45. godine…”. izjavila je dodavši kako im se na odlasku u Zagreb na snimanje emisije obratio profesor kemije riječima “trebao sam ići i ja! Ma, trebali smo ići svi!”

Pobijedit će!

Škorine nastavnice ponosne su na svog ponajboljeg učenika i uopće ne sumnjaju u njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima. Na pitanje u kojim je predmetima Škoro bio najbolji, spremno su odgovorile:

“U svim. On je, jednostavno, bio najbolji u svemu. No, on je učio unaprijed, njemu je osnovna škola bila ‘uska’. Jedva je dočekao nastavak obrazovanja jer je želio širinu”, otkrile su nastavnice Miroslava Škore koje su sigurne u njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima.