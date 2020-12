(VIDEO) Prije točno deset godina u Austriji uhićen je nekad nedodirljivi Ivo Sanader, još je mistična njegova rečenica iz oproštajnog govora

“Zbog osobnih razloga dajem ostavku na mjesto premijera i predsjednika stranke. Neću se kandidirati za predsjednika RH i povlačim se iz politike”, objavio je Ivo Sanader na izvanrednoj press konferenciji 1. srpnja 2009. godine, zahvalivši svima na suradnji te predavši, kako je to nazvala, vrući krumpir, odnosno premijersku fotelju Jadranki Kosor.

Bila je to uvertira u neviđen razvoj događaja.

Naime, prije točno deset godina, policija je u Austriji, na naplatnim kućicama St. Michael u 15:46 sati uhitila bivšeg premijera Ivu Sanadera.

Uhićenje na naplatnim kućicama u Austriji

Glasnogovornik austrijske policije izjavio je da se Sanader, koji prilikom uhićenja nije pružao otpor, kretao u smjeru Njemačke. S njim u autu nalazio se i njegov brat Miroslav. Odmah nakon uhićenja, Sanadera je tamošnja policija prepratila pred austrijskog suca koji mu je odredio 30-dnevni pritvor. Sanader je, prema tadašnjim informacijama, iz Münchena trebao odletjeti u Washington, no sve je propalo jer su mu tamošnje vlasti odbile zahtjev za vizom.

Prije uhićenja, 9. prosinca 2010., simbolično na Dan borbe protiv korupcije, DORH je uputio Saboru zahtjev za ukidanjem imuniteta Sanaderu zbog sumnje na korupciju, a Mandatno-istražno povjerenstvo ukinulo mu je imunitet nakon nekoliko minuta zasjedanja. Nakon te vijesti, Sanader više nije bio u Hrvatskoj, a do uhićenja nije se znalo gdje se točno nalazi nakon što ga je do graničnog prijelaza Bregana prevezla kći. Policija tada nije reagirala, a kako je objasnio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, policija nije mogla postupati prema nahođenju i pretpostavci da će se nešto dogoditi.

Dan kasnije, na zahtjev DORH-a, MUP je raspisao tjeralicu za Sanaderom koji je tvrdio da nije bježao, već da je žrtva političkog progona. U austrijskom pritvoru ostaje sedam mjeseci, a 18. srpnja 2011. godine izručen je Hrvatskoj te je odmah završio u istražnom zatvoru u Remetincu.

Do danas je protiv bivšeg premijera pokrenuto pet sudskih postupaka

Fimi Media, Hypo, Ina – Mol, Planinska, HEP postupci su u kojima se pred sudom našao Ivo Sanader. Pravomoćno je okončan samo postupak o zgradi u Planinskoj ulici, gdje je optužen za uzimanje 17 milijuna kuna provizije za kupoprodaju zgrade bivšeg HDZ-ovca i saborskog zastupnika Stjepana Fiolića u Planinskoj ulici 2009. godine, za što je Sanader dobio šest godina zatvora. Vrhovni sud Republike Hrvatske je ocijenio da je kazna koju je izrekao prvostupanjski sud u tom predmetu preblaga.

13. studenog ove godine Ivo Sanader nepravomoćno je osuđen na 8 godina zatvora zbog izvlačenja novca preko marketinške agencije Fimi media. Krivima su proglašeni i Mladen Barišić, koji je dobio 2 godine i 10 mjeseci zatvora te Branka Pavošević, osuđena na godinu i četiri mjeseca. Bivši glasnogovornik Sanaderove vlade i stranke Ratko Maček nije kriv i oslobađa se svih optužbi. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Zagrebu, i Hrvatska demokratska zajednica proglašena je odgovornom, kao prva politička stranka optužena za korupciju te mora platiti tri i pol milijuna kuna kazne. Nitko od optuženika nije došao na izricanje presude. Fimi media mora vratiti u proračun 11,89 milijuna kuna. Sanaderu je po sili zakona određen istražni zatvor.

Teorije oko ostavke

Razlog ostavke Ive Sanadera do danas ostaje predmet nagađanja. Često se spominjalo da su sa Sanaderovim potezima bili upoznati tadašnji čelnici EU, pa čak i njemačka kancelarka Angela Merkel. Druge su teorije da je ostavka nastupila radi frustracija i neuspjeha zbog nastojanja da riješi granični spor sa Slovenijom, te zbog pritisaka iz Bruxellesa ili Washingtona. No, do danas nitko nije uspio objasniti značenje dijelova njegovog oproštajnog govora nakon naprasne ostavke:

“Vjerujte, moja odluka je dobro promišljena i nije ishitrena. Kao što sam rekao, ja sam svoju dionicu odradio i sad je vrijeme da me drugi naslijede”.

Kontroverze tijekom godina

Osim sudskih procesa, javnost su znali zaintrigirati i drugi događaji vezani za bivšeg premijera. Krajem rujna 2015. godine Vrhovni sud ukida presudu za Fimi mediju i nalaže novo suđenje. Nakon što je platio jamčevinu u iznosu od 12 milijuna kuna, Sanader je krajem studenog te godine izašao iz zatvora, a što je za performans iskoristio ruski youtuber Vitaly Zdorovetskiy, koji je skočio na automobil u kojem se nalazio Sanader.



Kratki predah od ročišta u više sudskih procesa koji se protiv njega vode temeljem optužnica za višemilijunska korupcijska djela bivši hrvatski premijer našao je u dalekoj Rusiji 2018. godine, kada je bodrio našu nogometnu reprezentaciju koja je igrala na Svjetskom prvenstvu.