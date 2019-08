(VIDEO) Premijer na sjednici Vlade opleo po Kujundžić i Divjak: ‘Mi smo članovi Vlade, ne sindikata!’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na prvoj sjednici Vlade nako ljetner stanke i godišnjih odmora poručio ministru zdravstva Milanu Kujundžiću i ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak da su oni, unatoč tome što ima razumijevanje za njihovo zalaganje da se riješe određeni zahtjevi sindikata iz njihovih resora, članovi Vlade, a ne sindikata.

“Želim istaknuti da unatoč razumijevanju za ministra zdravstva i ministricu znanosti i obrazovanja, koji se zalažu da se riješe određeni zahtjevi sindikata iz njihovih grana, da smo mi ovdje članovi Vlade, a ne članovi sindikata”, rekao je Plenković u sklopu točke o pokretanju pregovora o izmjenama Kolektivnog ugovora (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te imenovanja Vladina pregovaračkog odbora.

Sve pregovore vodit ćemo na konzistentan, učinkovit i horizontalan način, naglasio je dodavši kako od svih u Vladi očekuje da do kraja respektiraju taj horizontalni princip i načelo djelovanja, kojeg se Vlada drži protekle tri godine, jer to je jedini učinkoviti način.

Podsjetio je kako će njegova Vlada i ove godine od 1. listopada povećati osnovicu plaća u javnim i državnim službama za dva posto, nakon što ju je početkom godine povećala za tri posto. “Prema tome, rasprave o osnovicama, koeficijentima i dodacima, nešto su sa čime smo mi familijarizirani, i sindikati naravno. No, meni kao predsjedniku Vlade i cijeloj Vladi bitna je fiskalna i financijska održivost cijelog proračuna, gdje smo ostvarili suficite. I da bismo to uspjeli nastaviti i dalje konsolidirati moramo voditi računa o onome što je realno”, ističe Plenković.

Vlada je potom, na prvoj sjednici nakon ljetne stanke, donijela odluku o pokretanju pregovora o izmjenama KU-a za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te imenovala svoj pregovarački odbor.

KU za zdravstvo zaključen je 26. ožujka prošle godine na 12 mjeseci kako bi se tijekom toga razdoblja izmijenio Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata i time omogućilo Hrvatskom liječničkom sindikatu sudjelovanje u pregovaračkom odboru sindikata.

No, kako zakon nije izmijenjen pregovarački odbori Vlade i sindikata usuglasili su Dodatak I. KU-u po kojem se on nastavio primjenjivati od 27. ožujka ove godine do zaključenja Dodatka II. KU, a najduže do 31. srpnja ove godine. S obzirom na to da Dodatak II. KU-a nije zaključen do 31. srpnja, pregovarački odbori Vlade i sindikata produžili su primjenu Kolektivnog ugovora do 31. listopada ove godine.

Također, Dodatkom I. ugovorne stane obvezale su se da će nastaviti pregovore o materijalnim i drugim pitanjima radi donošenja Dodatka II. KU-u, pa je stoga Vlada danas donijela odluku o pokretanju pregovora.