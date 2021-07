(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE RASTAO PONOS SVIH HRVATA: Satelitska snimka otkriva kako je tekla gradnja Pelješkog mosta

Autor: J.A.

U srijedu uvečer napokon se ostvario povijesni san o spajanju hrvatskog teritorija.

Postavljanjem posljednjeg, 165. segmenta Pelješkog mosta dugog 18 metara, spojila se konstrukcija Pelješkog mosta.

Time se hrvatski jug napokon povezao s ostatkom zemlje.

Dug 2,4 kilometara i visok 55 metara

Radovi na mostu dugom 2,4 kilometra nastavljaju se u mjesecima koji su ispred nas, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebala bi proći na proljeće.

“Ispunili smo sve što smo dogovorili. Most je na najvišoj razini visok 55 metara. To je most ispod kojeg bi, da je tu, prošao i Titanic. Kako vrijeme prolazi, ovaj most će biti zajedničko dobro, ali isto tako i most koji povezuje, ovo nije most koji dijeli. Trebamo ga zajednički osjećati i mi i BiH. Ovo je fizičko spajanje koje je ogroman događaj. Mnogi su doprinijeli, Vlade, zastupnici, stručnjaci, akteri. Došli smo u fazu da ga finalizira naša Vlada, ali ovo je zajednički hrvatski projekt” poručio je prilikom spajanja premijer Andrej Plenković.

Kako je tekla gradnja mosta?

Kako je tekla gradnja mosta koja je započela u ljeto 2018. godine pokazala je Hrvatska udruga kriznog menadžmenta.

Oni su na Twitteru objavili video (timelapse) gradnje Pelješkog mosta snimljenog sa satelita.

Kako je gradnja izgledala iz pozicije satelita, pogledajte u videu.