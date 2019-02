(VIDEO) POGLEDAJTE DIVLJAKA! Evo kako je divljao u splitskom autobusu

Autor: ZG/Dnevno.hr

Objavljena je nova snimka divljanja muškarca u autobusu u Salonitanskoj ulici na području Solina.

Na Facebook stranici Blackout party Split pojavila se snimka muškarca u dvadesetim godinama koji je istrgnutim brisačem porazbijao prozore na autobusu splitskog Prometa. Iako je vozač pozvao muškarca da se smiri, on je stao na srednja vrata i počeo raspravu o autobusnoj karti s vozačem.

“Sad mi to govoriš? Sad sam ti prijatelj? Di ti je karta? Brzo vozi! Šinjorina, vi vozite bus. Ovi su egoistični šoferi”, kazao je muškarac vozaču dok je pokušavao zatvoriti vrata autobusa. Pokušao je i sam voziti no nije uspio.

Vozač Prometovog autobusa Hrvoje Uvodić, vidno potresen onim što je proživio, pozvao je na hitno djelovanje oko zaštite vozača autobusa, piše Dalmacija danas.

“Ja sam vozač kojem se to jutros nažalost dogodilo. To ne bi poželio nikome. Nadam se da će se neke stvari pomaknut s mrtve točke po pitanju zaštite nas vozača. Ne bih nikome poželio tako neugodan osjećaj. Sutra bi trebao ponovno sjest za volan, a ne znam kako to učiniti. Nadam se da će institucije nešto poduzeti”, kazao je vozač Hrvoje Uvodić.