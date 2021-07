(VIDEO) Plenković objavio: ‘Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje’

Autor: Zlatko Govedić

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković objavio je na Facebooku da je postavljen posljednji segment konstrukcije Pelješkoga mosta.

“Večeras hrvatski teritorij postaje jedinstven. Pelješki most povezuje . Ponosni smo i hvala svima!”, napisao je Plenković.

“Osjećamo se svi ugodno i sretno i zadovoljno jer je ovo veliki dan. Spaja se hrvatski teritorij nakon više od 300 godina, a spajamo i Pelješki most, jedan od najvećih mostova u Europi. Znamo što on znači za Hrvatsku”, kazao je Butković. Bilo je objektivnih razloga zašto nije izgrađen do sada, znamo da je 2009. došla velika financijska kriza. Europski fondovi su nam omogućili da gradimo velike infrastrukturne projekte, jedan od njih je i Pelješki most, a 85 posto su bespovratna sredstva. Nije to samo most, to je 30 kilometara pristupnih cesta. Nakon današnjeg svečanog obilježavanja spajanja hrvatskog teritorija radovi će se nastaviti dalje. Ići će se na dovršetak mosta i pristupnih cesta, a iduće godine prije turističke sezone ćemo ga otvoriti i pustiti u promet”, rekao je ministar prometa Oleg Butković za RTL.

Podsjetimo, još jutros je objavljeno da je za večeras planirano postavljanje posljednjeg segmenta konstrukcije mosta čime će on biti u cijelosti spojen i povezati kopno kod Komarne u blizini Stona, s Brijestom na pelješkoj strani.

Butković je jutros najavio da će na večerašnjem događaju uz ostale biti premijer Andrej Plenković, čelnici Hrvatskih cesta i on. Istaknuo je da se ne radi o svečanom otvaranju mosta jer se njime još uvijek neće prometovati, kao ni pristupnim cestama, odnosno radovi se nastavljaju.

Ne očekuje da će se večeras bilo što zakomplicirati, a kazao je i da na večerašnji događaj nije pozvan predsjednik Zoran Milanović, jer se ne radi o otvaranju mosta već obilasku radova, odnosno svečanom obilježavanju uoči postavljanja posljednjeg dijela konstrukcije mosta.