(VIDEO) PERVAN ‘ISKASAPIO’ JUGONOSTALGIČARE! ‘Javljaju se prištavci iz podruma koji nemaju život i koje nitko ništa ne pita’

Autor: S.V.

Najpopularniji hrvatski stand up komičar Željko Pervan, cijelu je Bujicu posvetio profilu ljudi koji su usmjereni samo i isključivo na blaćenje Hrvatske.

Poznati komičar odmah se na početku sarkastično osvrnuo na teoriju da je “nekad bilo bolje”, pa se prisjetio nestačice kave, ulja i deterdženta, kao i čestih redukcija struje.

Osjeti se kad netko kritizira Hrvatsku zato što je mrzi

Odlazak Hrvata u Irsku ne smatra ničim što se već nije dogodilo, a usput je primijetio kako je “pola Irske otišlo u Ameriku”. To nametanje teze kako je u Hrvatskoj loše, Pervan smatra osmišljenom kampanjom mrzitelja, a na njihove pokušaje blaćenja Hrvatske “otvorenim pismima Hrvata iz Irske”, komičar je reagirao ovim riječima:

“Ja imam pravo kritizirati Hrvatsku jer je volim. Volim je, a ljubav uključuje kritiku. Međutim, osjeti se kad je kritiziraju ljudi koji je mrze”, izjavio je u Bujici.





Smeta mu i što njegovog dobrog prijatelja, predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru, takvi ljudi svjesno etiketiraju kao “pjevača”:

Škoru “pjevačem” nazivaju ljudi s jakim receptorom za zloću

“Škoro je čovjek s dva fakulteta, ali se namjerno stavlja u kontekst ‘pjevača’. To rade ljudi koji imaju receptore za zloću. Moraš biti izrazito zloban i ne baš intelektualno da bi se tako izražavao. To rade prištavci iz podruma, anonimci s društvenih mreža koji to mogu činiti bez da prethodno ispune test inteligencije ili položi hrvatski ili etiku. To je poziv onima čiji su životi toliko prazni i nitko ih ništo ne pita, e tu nalaze opciju za izlazak iz aonimnosti. Čemu zloba, nije mi jasno…”, rekao je Željko Pervan.

“Kroz vijesti o Karleuši nas guraju u ‘region”

On zaključuje kako sve ove pojave čine sistem ljevka i navode na zaključak “bolje da Hrvatske nije bilo” ili “prije je bilo bolje”, a komentirao je i jedan medij koji je u naslovu zaključio da je “Pervan desničar”. Nije mu promaklo niti nametanje “cajkaške glazbe” mladim Hrvatima kao i turbo folka općenito, a posebno mu je nejasno medijsko izvještavanje o srpskim zvijezdama:

“Karleuša u Jutarnjem… Zamisli ideju da se usred Zagreba govori o nekoj prenašminkanoj budaletini iz Srbije? Koga to zanima? To je klasično nametanje ‘regiona'”, izjavio je, a ovom prilikom se u svom stilu osvrnuo i na predsjednicu Kolindu Grabar – Kitarović te premijera Andreja Plenkovića.