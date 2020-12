(VIDEO) OVO JE VELIKO! KNEZOVIĆ TVRDI DA IMA DOKAZE: Država zataškava kriminal i progoni ljude!

Politički analitičar i aktivist Marijan Knezović tvrdi kako ime dokaze da država prikriva kriminal i progoni diplomata Damira Sabljaka.

“U videu objavljujem dokaze kako je nekoliko diplomata veleposlanikovoj supruzi protuzakonito izdavalo rješenja o lažnom rasporedu u Australiji. Rješenja su korištena kao paravan za isplatu plaća gospođi Bertoši Kušen koja nije niti dolazila na radno mjesto, što je u Saboru na saslušanju priznao glavni inspektor Ministarstva Božić.

Dokumenti dokazuju da je isti inspektor godinu dana zataškavao Sabljakovu prijavu o malverzacijama u Australiji nakon čega su Sabljaka na Službeničkom sudu ministri Pejčinović Burić i Grlić Radman optužili krivotvorenim ispravama – što je otkrio jedan e-mail iz premijerovog ureda, potpisan od Tene Mišetić, premijerove bliske suradnice.

Pogledajte dokaze pa promislite: smijemo li mirno promatrati ovakvu pokvarenost ili ćemo svi skupa zaštititi diplomata Sabljaka koji se usprotivio koruptivnoj hobotnici kako bi zaštitio naš novac, ali i dignitet krvlju izborenih institucija od prevaranata?

Na početku, s obzirom kako ću pokazati dio kompromitirajućih dokumenata, želim naglasiti kako ih nisam dobio od diplomata Damira Sabljaka, što će sigurno neki pokušati insinuirati. Od koga sam dokumente dobio i na koji način, e to ću rado odgovarati na sudu ako nekad zatreba. Naime, pokazat ću vam nove dokaze koji direktno kompromitiraju vrh Vlade. Dokazi potvrđuju kako premijer godinama s ministarstvom vanjskih poslova zataškava kriminalne radnje iz Australije. Tamo su konzuli Belavić i Petrušić nezakonito isplatili pola milijuna kuna i to veleposlanikovoj supruzi, gospođi Bertoši-Kušen. Oko pola milijuna kuna vašeg novca, samo ona. Ilegalno. Inače, gospođa Kušen je sama izradila plan prevare po kojem je protuzakonito primala novac, što se vidi iz emaila.

Ona uopće nije dolazila na radno mjesto gdje je ionako bila lažno raspoređena, ali je za to dobivala plaću. U ovom udruženom diplomatskom poduhvatu identificirano je i locirano još nekoliko diplomata. Zašto bi trebali biti i transferirani, moći ćete vidjeti u dokumentima koje ću prikazati. Tragove kriminala lukavo su sakrili od Ministarstva uprave. Kako? Lako. Protuzakonito su ih izbacili s popisa primatelja, kako u ministarstvu uprave ne bi mogli ni vidjeti to rješenje o lažnom rasporedu. No, papiri, baš kao i istina, nađu put, pa to protuzakonito i do sad skrivano rješenje upravo možete vidjeti, a evo mogu ga vidjeti i gospoda u DORH-u pa po njemu postupati. Gospodo, izvolite i nema na čemu.

Ali u uhodanom mehanizmu se zaglavio neočekivan, al čvrst kamenčić – diplomat Sabljak. On je korumpirani sustav krenuo rastavljati na dijelove još 2016. Tad je podnio prijavu o malverzacijama u Australiji tadašnjem ministru Stieru i glavnom inspektoru Božiću. Nakon što se vrh ministarstva godinu dana pretvarao kako prijava ne postoji, Sabljak se kaznenom prijavom obratio DORH-u koji su se još godinu dana pretvarali kako prijava ne postoji.

Znate li dokad je trajalo njihovo ignoriranje? E, pa, trajalo je sve do dana kad je premijer Plenković slučajno u Saboru dao slučajnu instrukciju kako predstavke s prijavama kao Sabljakova najčešće ne vode ničemu. Onda je DORH, istog dana, u roku nekoliko sati, slučajno odbacio prijavu.

U svakom slučaju, svaka veza između premijera i DORH-a je, kao što vidite, sasvim slučajna. Znate li na osnovu čega je DORH odbacio prijavu? Pazite sad ovo. Prijava je odbačena na osnovu očitovanja inspektora Božića, a baš taj isti Božić je u istoj kaznenoj prijavi prvi osumnjičeni za prikrivanje kriminala.

Zar to i vama ne zvuči ludo? No, uvjerite se vlastitim očima: diplomat Sabljak u prijavi sumnjiči inspektora Božića za prikrivanje kriminala u Australiji, a DORH prijavu odbacuje na temelju očitovanja osumnjičenog inspektora.

Osumnjičeni inspektor je svojim očitovanjem o vlastitoj odgovornosti spasio sam sebe. Genijalno. To je kao da sud odbaci optužnicu za FIMI mediju na osnovu očitovanja Ive Sanadera ili da se odbace sve optužbe protiv Todorića nakon što gospodin Todorić sam za sebe kaže kako ništa nije uradio krivo. Zataškavanje je definitivno potvrđeno e-mailom u kojem inspektor Božić 2016. upozorava neke diplomate da šute o Sabljakovoj prijavi. Takve instrukcije s naredbama o šutnji bile su svojstvene službenicima prošlog režima, u kojem je upravo inspektor Božić igrao zapaženu ulogu. Neki su očito nepopravljivi.

I naravno, umjesto da su pokrenuti postupci protiv onih koji su ilegalno izvlačili vaš novac i onih koji su im asistirali, pokrenut je progon protiv poštenog čovjeka Damira Sabljaka kojega je – zbog navodne povrede dužnosti – tadašnja ministrica Pejčinović Burić udaljila iz službe. Vjerovali ili ne, udaljila ga je bez saslušanja, što je danas možda, možda, možda dozvoljeno u zemljama poput Kine i Bjelorusije ali je u Hrvatskoj je već 30 godina zakonom zabranjeno nekoga ukloniti s radnog mjesta bez da ga se sasluša. To je sve uradila sadašnja glavna tajnica Vijeća Europe, Marija Pejčinović Burić, koja profesionalno i za velik novac docira po svijetu upravo o ljudskim pravima.

Postupak kakav se vodi protiv poštenog i hrabrog Sabljaka po zakonu se mora okončati u roku od 60 dana. No, postupak se vodi na Službeničkom sudu – čije je članove imenovao premijer Plenković.

Tako unatoč zakonu, Vijeće kojim predsjeda Sandra Kantolić već više od dvije godine tj. nekih 800 dana nikako ne uspijeva izdati zakonito rješenje u postupku u kojem je odbilo sve svjedoke obrane. Sa svih rasprava su udaljene sve televizijske kamere i nije odobren nijedan zahtjev za snimanje, a vi sami zaključite zašto. Vjerojatno slučajno.

Efikasne, totalitarne i financijski unosne metode gospođe Kantolić nisu promaknule oštrom pravničkom oku premijera Plenkovića koji ju je slučajno unaprijedio u šeficu Službeničkog suda. Ostalih dvoje članova vijeća su Davor Zdunić i Marija Kordić, za koje je objavljeno kako su slučajno upetljani u DORH-ov postupak protiv Josipe Rimac. No, ništa ne brinite, možda su slučajno upetljani.

Tako sastavljena ekipa proglasila je Sabljaka odgovornim, međutim prije nekoliko dana je Vijeće Višeg suda poništilo osudu koju je sastavila gospođa Kantolić. To je već drugo rješenje gospođe Kantolić, u istom postupku, koje je poništeno zbog neutvrđivanja činjenica. Razotkriveno je i kako su ministri Pejčinović Burić i Grlić Radman svjesno krivotvorili službene isprave. To je Damir Sabljak na raspravi dokazao jednim, valjda opet slučajnim e-mailom premijerove bliske suradnice Tene Mišetić.

Naime, Sabljaka su optužili kako je jedino on posjedovao službeni dokument koji je završio u medijima. No, to ipak nije ni blizu istine, jer email koji možete vidjeti nesporno dokazuje kako je sporni dokument na dan objave bio i u uredu premijera Plenkovića, i to kod njegove bliske suradnice gospođe Mišetić. Bio je i kod tadašnje ministrice Pejčinović Burić, što se također vidi. U prijevodu, svi su sve imali, a u službenim dokumentima i to pred sudom su tvrdili kako to nisu imali. E, do te mjere je državni vrh spreman zataškavati ozbiljan kriminal dok proganja ljude koji samo rade svoj posao, savjesno i odgovorno.

Sabljak je zbog krivotvorenja službenih isprava u proljeće prošle godine podnio kaznenu prijavu protiv ministrice Pejčinović Burić, a potom i protiv ministra Grlića Radmana. Međutim, obje prijave DORH namjerno zavlači po slučajnim ladicama. Postoji i drugi predmet vezan za Sabljakovo protuzakonito udaljenje iz službe i na Upravnom sudu ga vodi Tamara Bogdanović, koja se ovih dana konačno sjetila odvojiti malo vremena i sazvala prvu raspravu o tužbi podnesenoj još 2018. mašala.

No, ako premijer i ovaj put ne intervenira, sutkinja Bogdanović bi mogla imati lak posao dok odlučuje je li Sabljak iz službe udaljen protuzakonito. Kao što sam već rekao, Sabljak je udaljen bez saslušanja koje se po zakonu moralo provesti.

Također, Viši službenički sud je već utvrdio da je ministrica Pejčinović Burić kršila zakon kad je Sabljaka udaljila s posla. Bilo bi urnebesno smiješno da drugi sud idući tjedan utvrdi suprotno. To bi bila još jedna potvrda kako se presude pišu političkim a ne pravnim perom.

Dragi prijatelji, Sabljak nije okrenuo glavu na drugu stranu nego se izložio i zaštitio javni interes od moćnih i privilegiranih, koji i dalje žele ostati iznad zakona. Sabljak se bori, nije sam i ima nas još.

U utorak 8 prosinca u 9 sati na upravnom sudu čitat će se odluka o Sabljakovoj žalbi. Sabljak bi se do Božića mogao vratiti na radno mjesto. No, to se može dogoditi samo ako sutkinja Tamara Bogdanović odluku utemelji na činjenicama i zakonu. U suprotnom, istinu i pravdu ćemo osigurati preko europskih institucija”, napisao je Knezović na svom Facebooku.