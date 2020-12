(VIDEO) NJEZINE RIJEČI ODZVANJAJU HRVATSKOM: Očitala bukvicu Sauchi

Odlukom sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda pod predsjedanjem sutkinje Sandre Mazalin, a zbog čuvene afere Dnevnice osuđeni su bivša tajnica Vlade Sandra Zeljko i nekadašnji saborski zastupnik Tomislav Saucha, a javnosti su pažnju privukle upravo riječi sutkinje Mazalin tijekom izricanja presude. Naime, Mazalin je u izricanju presude bivšem SDP-ovcu poručila da je ogromna sramota zbog otuđenja novca u tako visoko rangiranom djelu.

“Osim što je sramota i osobna za jednog tako mladog, visokog, na početku karijere, rangiranog državnog dužnosnika i političara, koji je posegnuo za ovakvim protupravnim radnjama, ovakva ponašanja štete i svim institucijama državne vlasti, ali i svim građanima koji gube povjerenje u vlast”, rekla je sutkinja, dodajući da takvo ponašanje usporava izgradnju povjerenje građana u institucije države i one koji ih predstavljaju.

Inače, Mazalin spada u skupinu nenametljivih, samozatajnih sutkinja. U medijima se nerado pojavljuje, no bez obzira na to njene odluke pljene pažnju pa je tako posljednji puta u središte pažnje dospjela tijekom izricanja presude Davidu Komšiću zbog brutalnog ubojstva Kristine Krupljan.

Godinama je Mazalin radila kao šefica Kaznenog odjela zagrebačkog Općinskog suda nakon čega je prešla na Županijski sud. Suradnici je opisuju kao predanu i strpljivu sutkinju koja se nastoji prema svojem poslu voditi činjenicama donoseći pritom pravedne presude.

I na izricanju presude Komšiću zabilježene su njene značajne poruke tada je kazala da ako želimo pošten svijet u kojem nutla stopa tolerancije nije slovo na papiru trebamo reći da roditelji imaju ključnu ulogu u odgoju djece. ”Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati”, rekla je sutkinja.