(VIDEO) NENAD PERIŠ KAKVOG JOŠ NISMO VIDJELI: Pružio nenadanu podršku: On je Splićanin, hajdukovac i novo lice

Autor: Dnevno.hr

Zoran Đogaš, HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Splita, objavio je video u kojem mu podršku daje Nenad Periš, otac tragično preminulog Mateja Periša.

“Mislim da je prof. Đogaš kroz kampanju koja je u tijeku pokazao da je uključiv, što mislim da je vrlo važno za Split, ima međunarodnog iskustva. On je Splićanin, voli Hajduk, pravi je hajdukovac, osjeća potrebe grada i osjeća potrebe mladih. Mislim da su to sve kvalitete koje profesoru Đogašu daju prednost u odnosu na druge kandidate. Jednostavno, on je novo lice u politici, koji je prihvatio poziv HDZ-a da bude izvanstranački kandidat kojeg podržava HDZ, pokazao je da je željan doprinijeti onim stvarima koje nam u Splitu nedostaju, on je taj kandidat koji bi trebao biti novi gradonačelnik Splita”, rekao je Periš.

Ljudi na listi garantiraju da će voditi računa o gradu i stanovnicima, ta lista je moj izbor, dodaje.





U svega sat vremena objava je skupila preko sto oznaka ‘sviđa mi se’ te desetke komentara.