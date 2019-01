(VIDEO) NAŠA SUGRAĐANKA ZASLUŽUJE POMOĆ: Rodila je onesviještena i razorena od raka. Nakon poroda, izgubila je pamćenje…

Autor: Snježana Vučković

Zagrepčanka Ana Mari Ljutić slobodno se može nazvati čudom.

Dok ju je u trudnoći 2017. izjedao rak proširen po cijelom tijelu, ona je uspjela roditi dijete. Zatim je pala u komu nakon koje se više ničega nije sjećala, pa niti toga da je rodila. Sada, nakon dvije godine, njezin suprug Dino uči je životu. Sve iznova. Ana Mari polako se vraća, no ona će zauvijek biti 100-postotni invalid i zapravo – nikada neće ozdraviti. Njezin suprug koji je o njoj i njihovoj djeci od dvije i četiri godine preuzeo kompletnu skrb svega je svjestan ali je unatoč svemu zadovoljan. Jer Ana Mari je živa.

Dino i Ana Mari su 13-godišnju vezu okrunili brakom i s nestrpljenjem očekivali rođenje drugog sina. Njihovu sreću prekidali su bolovi koje je trudna Ana Mari počela osjećati u kralježnici. Nakon pogrešno dijagnosticiranog išijasa, nesvjestica, bolova koji su postali nepodnošljivi i zbog kojih se Ana Mari počela gubiti, počeli su i trudovi. Potpuno izmučena, nesretna žena u sedmom mjesecu trudnoće završila je u Petrovoj koju će Dino zauvijek pamtiti kao bolnicu koja je posumnjala na maligno oboljenje. Njezin suprug je već tada bio svjestan da se radi o najcrnjoj dijagnozi, no da je situacija tako loša, doznao je drugoga dana kada je došao posjetiti Ana Mari:

Ana Mari je postala “biljka”

“Nije me prepoznala, nije znala zašto je tu niti kada je rođena. Odmah su je prebacili na Rebro, a u međuvremenu joj se na dojci otvorila velika krasta. Tada je bilo jasno da je u pitanju rak dojke koji se proširio po cijelom tijelu, po kralježnici, jetri…”, kazao je Dino Ljutić za naš portal i prisjetio se riječi liječnika:

“Gospođu ćemo lijekovima dovesti u vegetativno stanje. Danas ćemo hitnim carskim rezom poroditi vašeg sina i pokušat ćemo ga spasiti, a potom će ona možda živjeti još nekoliko dana. Pripremite se na najgore. Ostao sam u šoku. U tom času Ana Mari imala je edem na mozgu, epilepsiju, visoki tlak i metastaze u jetri, kralježnici i limfi. Ipak je uspjela roditi Matiasa. Rođen je kao neurološki rizično dijete s krvarenjem u mozgu prvog stupnja, a još na intenzivnoj dobio je bubrežnu infekciju koja je za bebu u tom stanju životno ugrožavajuća, no svemu se othrvao”, kaže Dino koji s užasom opisuje kako se njegova supruga koja mu je rodila dijete preko noći pretvorila u “biljku”.

Bit će doživotno bolesna

Ana Mari je bila u vegetativnom stanju do travnja 2017. godine. Kad se probudila, to je bila druga osoba:

“Sve je učila iznova. Jesti, pisati, učiti… Uz to, njezini epileptični napadi postali su naša svakodnevica. Sada, nakon dvije godine i 16 odrađenih kemoterapija mogu reći da je bolje a to su potvrdili i liječnici koji kažu da je bolest zaustavljena. No, ona nikada zapravo neće biti zdrava… Ne prepoznaje najbolju prijateljicu… Liječnici su mi doslovno rekli da ima ‘kupus’ u glavi. Od nje je ostala samo sjena…”, kaže nam Dino koji se ispričava i prekida razgovor jer mu supruga ima još jedan epileptični napad u nizu. potpuno suočen sa činjenicom da njegova supruga i dvoje malih dječaka ovise isključivo o njemu:

“Ana Mari je u invalidskoj mirovini i dobiva 1.600 kuna plus 400 kuna dodatka. Ja sam nakon iskorištenog porodiljnog dopusta počeo raditi na četiri sata u jednom cateringu, jer zbog obaveza ne mogu izbivati dulje iz kuće. Srećom, dobio sam nedavno odobrenje za dječji doplatak pa će biti lakše podmirivati troškove jer Ana Mari će trebati liječenje do kraja života”, kazao nam je Dino Ljutić, veliki suprug i otac koji zaslužuje pomoć.

