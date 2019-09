(VIDEO) MIROSLAV ŠKORO EKSKLUZIVNO U BUJICI: ‘Pokrenuo bih zabranu SDSS-a!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Srbija je daleko od ulaska u Europsku uniju i ne ispunjava nužne uvjete – izjavio je u Bujici na Z1 nezavisni kandidat za hrvatskog predsjednika, dr. Miroslav Škoro i dodao: – Nema nastavka pregovora dok ne isplate odštetu našim logorašima!

Nezavisni kandidat za hrvatskog predsjednika, dr. Miroslav Škoro otvorio je novu sezonu Bujice. U udarnom terminu Z1 televizije komentirao je aktualnu političku situaciju, a nije isključio ni zabranu SDSS-a, bude li izabran za predsjednika: – Apsolutno bih pokrenuo zabranu nekih političkih stranaka, ukoliko se stvore preduvjeti za to. Ono što ja vidim kao problem kod Pupovca i njegove stranke je to da ide po mišljenje na Frušku goru i da onda destabilizira Republiku Hrvatsku. On se ponaša kao da je druga strana!

Dodao je: – To je kao i kod odgoja djece. Nekada djetetu moraš zabraniti da gleda televiziju na neko vrijeme, zašto ne?

Dr. Škoro smatra da Srbija ne može ići u Europsku uniju: – Da biste negdje ušli, prvo to trebate zaslužiti, to je elementarna pristojnost. Kada je Hrvatska ulazila u EU, morala je proći trnoviti put i ispuniti sve tražene uvjete. Tražili su od nas uspostavu najviših demokratskih standarda i tako se sada mi trebamo odnositi prema drugima. Tu nema kompromisa, niti ustupaka! Smatram da je Srbija trenutačno jako daleko od toga i ne ispunjava nužne uvjete.

Nezavisni kandidat za predsjednika Hrvatske smatra da sa Srbijom prvo treba riješiti pitanja granice, ali i druga otvorena pitanja. Naročito je oštar bio kada je govorio o odšteti za hrvatske logoraše, koju bi Srbija trebala isplatiti: – Nema nastavka razgovora o njihovom ulasku u Europsku uniju dok se ne riješi to pitanje! Kršćanski je da druga strana prizna svoje grijehe i dobije neku pokoru. Kod odštete nije stvar samo novaca, tu je riječ prvenstveno o moralnoj zadovoljštini. Njima su u logorima slomili svaku kost, svaku tetivu, polomili su im zube, a mi smo uspjeli jedino u tome da im ubijemo dostojanstvo. I zato im to dostojanstvo treba vratiti, a Srbija mora isplatiti odštetu!

Kolinda je Plenkovićev kandidat!

Škoro je aktualnu predsjednicu prozvao da je licemjerna zato što je na Pantovčak prvo došla kao kandidatkinja HDZ-a, pa je onda pet godina glumila nadstranačku predsjednicu da bi je sad ponovo kandidirala Plenkovićeva stranka: – To je kao da igraju Hajduk i Dinamo i u jednom trenutku jedan od igrača kaže: “E, sad ću ja biti sudac!“ To je licemjerno i to nije dobro!

“Aktualna predsjednica je Plenkovićev kandidat,“ decidiran je Škoro i pojašnjava: “Ona se još službeno nije ni kandidirala, nego ju je kandidirao premijer. Predsjednica smatra da je situacija u zemlji OK, ona ne traži dodatne ovlasti niti pokušava biti korektiv ovoj Vladi i političkoj eliti koja nas vodi. Činjenica je isto tako, da predsjednica nije koristila čak niti one ovlasti koje ima. Davno je mogla sazvati izvanrednu sjednicu Vlade na temu demografije, a od toga je odustala.

Na pitanje voditelja zašto bi sada narod vjerovao Škori i kako možemo biti sigurni da će, bude li izabran, provoditi nacionalnu politiku, a ne politiku Bruxellesa i međunarodne zajednice, nezavisni kandidat odgovara: – Neću provoditi tuđu politiku! Nemam ambiciju raditi vani, a doći ovdje u mirovinu. Volim svoju Domovinu i spreman sam čak i potpisati Ugovor s narodom, pa ako preuzete obveze ne ispunim, istog ću trenutka odstupiti! Nikad mi nije bila važna funkcija.

“Predsjednik mora biti u mogućnosti raspisati referendum,“ ne odustaje Škoro: “Referendum može biti državnički i građanski. Državnički referendum trebao bi biti privilegij predsjednika koji je već dobio milijun glasova na izborima, pa bi temeljem toga i trebao moći raspisati referendum. Francuski predsjednik Charles de Goal je, kada mu referendum nije prošao, dao je ostavku.“

‘Protiv Istanbulske konvencije, za uvođenje elektronskoga glasovanja’

Dr. Miroslav Škoro jasno je rekao da je bio protiv uvođenja Istanbulske konvencije i licemjernim smatra da se na čelu izbornog stožera aktualne predsjednice nalazi osoba koja je bila za Istanbulsku konvenciju, a sada Kolinda očekuje glasove onih koji su bili protiv: – Pravi predsjednik države bio bi protiv uvođenja konvencije, jer to narod neće.

Škoro se zalaže za uvođenje elektronskog i dopisnog glasovanja za naše iseljenike i Hrvate iz BiH: – u 21. stoljeću o tome je smiješno govoriti! To temeljno ustavno pravo treba osigurati svakom hrvatskom državaljaninu, bez obzira na to gdje živi, a sve te priče da se to ne može su laž!

Dr. Škoro je u Bujici pojasnio zašto je išao u Gračane odati počast žrtvama komunizma: – Važno je odati počast svim žrtvama, to je minimum građanskog i civilizacijskog dosega. U Gračanima smo sahranili kosti 294 ljudi. To je 63.000 kostiju. U 21. stoljeću mi nemamo DNK bazu podataka i neznamo tko su ti ljudi! Znamo kako se zvala i od čega je umrla nekakva egipatska princeza prije 4.000 godina, ali neznamo što se dogodilo ’45. godine na području Gračana!

Ponovio je kako će sljedeće godine kao predsjednik otići u Bleiburg i to ne poskrivečki: – Ja ću definitivno ići na Bleiburg. Ići ću tamo na Svetu Misu žrtvama koje su ubijene bez suđenja.

Vruće srce, hladna glava i čiste ruke…

U jednom trenutku emisije dr. Škoro je shvatio da u ruci drži HDZ-ovu olovku, uz napomenu: “Žena mi je to podmetnula!“ Voditelj Bujice je na to Škori dao svoju olovku, olovku Ureda predsjednika i rekao: “Vama će to trebati!“

Zašto je Miroslav Škoro ušao u utrku za predsjednika: – Moj pokojni profesor Lauc me naučio da je za politiku najvažnije imati vruće srce, hladnu glavu i čiste ruke. Iza sebe imam iskustvo i 57 godina, krenuo sam u ovu utrku zato što sam uočio neke propuste između onoga što bi hrvatski narod želio i onog što mu se već desetljećima servira. Na ovim izborima neće se ocjenjivati samo predizborna kampanja nego cijeli život nekog kandidata, sve što smo u životu činili i mislim da će to birači znati prepoznati.

Mi smo danas možda i u većoj opasnosti nego što smo bili 1991. godine – upozorava dr. Škoro i nastavlja: – Plitkoćom ideja toliko smo razvodnjeni da više i ne znamo što bi smo htjeli.

“Ovom zemljom vlada jedan vrlo vješto složeni političko-gospodarsko-medijsko-obavještajni sustav kojem je jako dobro. Političkim elitama u Republici Hrvatskoj i njihovim trabantima je jako dobro. Oni ne žele da se ništa promijeni i zato ja njima jesam crvena krpa. Zato se meni kopa po utrobi! A ja s tim nemam apsolutno nikakvih problema. Kopajte i dalje!

Škoro komentirao slučaj Paro: Diplomacija kao deponij!

Dr. Škoro je u Bujici prokomentirao i slučaj Joška Pare, kontroverznog diplomata kojeg je aktualna predsjednica imenovala na prestižno mjesto u Bruxelles, unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju: – Jedan dio kadrova iz tzv. Sekretarijata inostranih poslova na početku 90-ih prešao je na hrvatsku stranu s figom u džepu. Diplomacija se pretvorila u neku vrstu deponija, na kojem se zbrinjavaju rashodovani politički kadrovi i onda se ljude nagrađuje imenovanjima. Nažalost, mnogi od njih se raduju zato što tu nema hrvatske dijaspore, važna im je samo dobra plaća, automobil i mobitel… Oni ne rade svoj osnovni posao, a to bi trebala biti gospodarska diplomacija.

“Moramo vratiti Hrvatskom narodu oteta prava,“ rekao je Škoro i nastavio: “2000-te godine promjenama Ustava država je dovedena u situaciju da šef vladajuće stranke sa svojim trgovačkim partnerima odlučuje doslovce o svemu. Dok politička oligarhija odlučuje o svemu, uloga predsjednika svedena je na nulu. Čovjek koji na direktnim izborima dobije više od milijun glasova totalno je nebitan. Predsjednik je uistinu fikus! Ne može napraviti doslovno ništa. Apsurdno je da politička elita istovremeno odlučuje i o članovima Ustavnog suda i o čistačici na naplatnim kućicama u Šestanovcu. Mislim da je narod prepoznao kako to nije dobro i to ćemo promijeniti! Ljudi nisu blesavi i sve to vide. Ljudi jednostavno ne žele živjeti u državi u kojoj je nužno imati stranačku iskaznicu da bi mogao raditi i zasnovati obitelj…“

Napisao sam “Sude mi” dok su drugi s Carlom del Ponte proganjali naše generale!

Miroslav Škoro je u Bujici po prvi puta javno odgovorio na podmetanja koja dolaze najviše iz stožera Kolinde Grabar-Kitarović i struktura aktualne vlasti. Zbog ružnih napada na njegovu obitelj, nezavisni predsjednički kandidat najavio je tužbu protiv onih koji podmeću prljavštine i izmišljotine…

“Još su me pokojni otac i djed naučili da svoju budućnost ne mogu tražiti u Jugoslaviji, meni se ta zajednica nije dopadala, pa sam svoju budućnost i obitelj odlučio graditi u Americi. Ipak, godine 1992. sam se sa svojom obitelji i djetetom od tek nekoliko mjeseci vratio u ratni Osijek, koji je tada brojao tek nekoliko desetaka tisuća ljudi, a mnogi su ga napuštali. Smatrao sam da je ispravno vratiti se, kao što sam 2000. godine smatrao ispravnim napisati pjesmu ‘Sude mi’ dok su drugi proganjali hrvatske generale i sa Carlom Del Ponte već imali ohlađeni pjenušac, čekajući da naši generali budu uhićeni pa da ga otvaraju i slave,“ rekao je Škoro.

Prije pet godina sezonu Bujice otvorila je svojim prvim gostovanjem u predizbornoj kampanji Kolinda Grabar-Kitarović i postala predsjednicom. Sada je sezonu na isti način otvorio dr. Miroslav Škoro… Na upit voditelja hoće li i nakon što pobijedi na izborima, opet doći u Bujicu, Škoro je odgovorio: – Čovjek sam koji drži svoju riječ, ne samo da ću vam doći nego ću vam dovesti i tamburaše!