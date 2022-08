(VIDEO) ‘MILANOVIĆU, ZAŠTO POZDRAVLJAŠ S DRUGOVI I DRUGARICE?’ Bago nikoga nije štedio, pošteno preznojio Zorana: ‘Drug Milanović ili samo Zoki?’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik RH Zoran Milanović na svom Facebook profilu izrazio je sućut obitelji novinara Mislava Bage, čije je iznenadna smrt danas potresla čitavu hrvatsku javnost.

Milanović je napisao kako je neizmjerno tužan, sretali su se i razgovarali godinama.

“Uvijek samo zbog posla koji nas je vezao, ali nakon tih razgovora rastajali se gotovo pa kao dugogodišnji prijatelji. Dok je radio svoj novinarski posao, te britke intervjue koje je vodio naprosto neusporedivo s bilo kim, posebno je imponirala njegova profesionalna distanca. Novinarstvo je radio pošteno i nepotkupljivo, prema svakom sugovorniku pristupao jednakom mjerom – već dovoljno da njegov odlazak bude tragedija za hrvatsko novinarstvo. Ali bio je Bago i puno više od toga i zato će nedostajati svojim kolegama i prijateljima. Obitelji Mislava Bage, kao i svima koji su s njim radili izražavam svoju sućut”, napisao je Milanović u emotivnoj objavi.





Mislav Bago je kao novinar bio beskompromisan, a u svojoj dugoj karijeri intervjuirao je sve istaknute političare, od premijera, predsjednika, saborskih zastupnika i šefova stranaka.

Tako je i davne 2007. godine u emisiji ‘Magazin’ Milanovića, koji je tada bio u začecima političkog uspona na mjestu šefa SDP-a, ‘u glavu’ pitao zašto pozdravlja s “drugovi i drugarice”.

Mislite li da u 21. stoljeću tako nešto treba ostaviti u prošlosti, pitao ga je Bago.

“Ja sam citirao Churchilla koji nije bio socijaldemokrat, nego konzervativac, ali ću vam citirati predsjednika Mesića 22.4. u Jasenovcu, ‘Dame i gospodo, drugovi i drugarice, ja nisam bio aktivni član saveza komunista, no to je način na koji se oslovljavaju, intimno i drugarski, mnogi naši članovi, neću na tome inzistirati, neću provocirati javnost time, ali ako je to tema… To radimo javno, a ne kao sekta, svi znaju da se tako oslovljavamo, ljudi to vole”, rekao je tada Milanović.

Za socijaldemokrate ste drug Zoran Milanović, za ostale ste Zoki, pitao ga je provokativno Bago.









“To ste vi rekli. Zoran Milanović, to je dovoljno”, zaključio je tadašnji šef SDP-a.