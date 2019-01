(VIDEO) KRSTIČEVIĆ U DNEVNIKU HRT-a: Jednom rečenicom poklopio SDP!

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrane Damir Krstičević izjavio je za središnji Dnevnik HRT-a da je Hrvatska u poslu sa zrakoplovima sasvim čista.

“Ne smatram se odgovornim ni ja ni moji suradnici. U cijelom postupku nismo napravili ništa protivno interesima Hrvatske i njezinih građana. Moja je odgovorenost da Hrvatska bude sigurna, da ima jaku i modernu vojsku, a ja ću i dalje obavljati profesionalno posao kao i do sada”, rekao je ministar Krstičević.

Na pitanje je li državni vrh ugrozio sigurnost države i konstataciju da oporba traži smjenu ministra, Krstičević je odgovorio da oporba ima pravo na to.

“SDP je bio na vlasti od 2011. do 2015. Imali su dovoljno vremena da sustavno riješe pitanje hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ne samo da to pitanje nisu riješili, već su napravili remont zrakloplova u Ukrajini, a to je učinjeno loše. Avioni su trebali doći u letnom stanju, a nisu, već su došli u kamionima itd. Za razliku od njih ova se vlada od početka uhvatila u koštac s pitanjem hrvatskog ratnog zrakoplovstva”, rekao je Krstičević.

Odgovarajući na pitanje tko je kriv za neuspjeh u poslu s avionima, Krstičević je kazao: “Vidjeli ste da je jučer došlo izraelsko izaslanstvo. Oni su jučer priznali da je to njihova odgovornost. Rekli su, što se tiče Hrvatske, da smo mi svoj dio posla vodili vrlo profesionalno i odgovorno. Hrvatska je postavila sva potrebna pitanja i dobila sva potrebna jamstva”.

