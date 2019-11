(VIDEO) KAKVA LEKCIJA! Studenti nisu znali što se 18. dogodilo u Vukovaru, hrvatski intelektualac i njih i Filozofski ‘oprao’ za pamćenje

Autor: s.v.

Anketa koju je HRT prošle godine proveo nad studentima Filozofskog fakulteta, neugodno je iznenadila sve koji su je pogledali.

Ispitani studenti nisu znali, a neki su djelovali kao da uopće ne žele znati, što se dogodilo 18. studenog u Vukovaru i što se na taj dan obilježava.

Iako je anketa izazvala salvu bijesnih reakcija upućenih studentima, neki su probem detektirali u Fakultetu koji ovi mladi Hrvati pogađaju.

Slobodan Prosperov Novak, hrvatski povjesničar književnosti, komparatist, novinar, političar i teatrolog, nije birao riječi kada je kritizirao Filozofski fakultet koji je i sam pohađao:

“To je velika sablazan… Nitko od tih ljudi nije znao odgovor. Ako studenti to ne znaju, nevjerojatno je da su uopće studenti jer to spada u opću kulturu. Ali ne radi se o tome. Ovdje se radi o zloći, loše vođenom Fakultetu, o katastrofi koja je povezana s barbarijom. Podsjećam na nastavnika s Filozofskog fakulteta, Bojana Glavaševića koji je prije 4 godine u tekstu napisao da ne zna je li Vukovar 18. pao ili je oslobođen. Tko su ljudi koji danas vode taj Fakultet i kako je moguće da se danas vodi u jednom tako anacionalnom duhu, da se pokušava pretvoriti u Fakultet bez nacionalnog identiteta?? U vremenima kad su na njemu predavali komunisti, mađaroni, karađorđevićevski federalisti, nikada nije bilo anacionalnosti. Tko se uoće upisuje na taj Fakultet i kakvi su prijamni ispiti? Taj Fakultet je u teškoj krizi, a to pokazuje i ova mala, sramotna anketa… Ali, ona je samo simptom”, kazao je Prosperov-Novak u emisiji Pola ure kulture.