(VIDEO) HRVATSKI RIBAR ULOVIO MORSKOG PSA! Neman od OSAM METARA šokirala Savudriju!

Autor: S.V.

“U petak predvečer bacio sam u more, u uvali Ligard u Savudrijskoj vali, 60 metara od obale tri mreže. U subotu ujutro našao sam samo dvije mreže i već su me ‘pritisnule’ zločeste misli o sudbini treće mreže. Kružeći s barkom površinom mora na mjestu gdje sam bacio treću mrežu, uočio sam ispod površine mora sinjal mreže i nešto neobično veliko. Pokušavajući sidrom izvući mrežu shvatio sam da je u mreži velika riba pa sam u pomoć pozvao Morena Očišća i Vedrana Vižentina koji su mi pomogli da sa dvije brodice dovučemo ‘ulov’ do savudrijske luke”, izjavio je za Ipress Ivan Pavelić iz Savudrije.

Kada je ulov u mreži dovučen u Savudrijsku luku ribari su ustanovili da se radi o morskom psu od oko 8 metara dužine i nešto manje od dvije tone težine.

Prema riječima Pavelića morski pas, po svemu sudeći ‘planktonac’, bio je umotan u 140 metara mreže što je otežalo ribarima njegovo oslobađanje pa je na površinu izvučen tek njegov rep koji je, prema procjeni ribara, bio širok oko dva metra a što je odgovaralo njegovoj dužini i težini.

Nakon što je izvučen, morski pas je vraćen nazad u more.