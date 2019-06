Split,190619. Gradski aktivist Bojan Ivosevic i predstavnici stanara i stanari gradske jezgre u prosvjednoj setnji Blatinama gdje su oko ponoci zvonili na parlafon gradskom vijecniku Petru Skoricu na taj nacin prosvjedujuci zbog najavljene odluke o radu kafica i restorana u gradskoj jezgri do 2 sata ujutro. Na footgrafiji: Bojan Ivosevic zvoni na parlafon gradsko vijecniku Petru Skoricu. Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

(VIDEO/FOTO) USRED NOĆI ZVONILI SPLITSKOM HDZ-ovcu: ‘Neka vidi kako je nama’

Autor: Hina

Inicijativa “Dnevna doza splitskog nereda” u noći s ponedjeljka na utorak organizirala je šetnju do splitskih Blatina, i to do zgrade predsjednika splitskog HDZ-a Petra Škorića.

Predsjednik Inicijative Bojan Ivošević u ponoć je odlučio zvoniti na portafon šefu splitskog HDZ-a kako bi ukazao na tešku situaciju stanara stare gradske jezgre koji trpe buku radnim danom, ponajprije zbog zvučnika postavljenih na terasama ugostiteljskih objekata, piše Dalmacija danas.

U utorak će se pred splitskim gradskim vijećnicima naći prijedlog da se dopusti puštanje glazbe na javnim površinama do dva sata u noći.

“Želimo da grad ima ponudu za turiste i sve što treba, ali ne na štetu građana grada Splita. Na udaru je povijesni dio Splita, na Bačvicama, oko kolodvora. Želimo da gradski vijećnici shvate da imamo pravo na ono na ono što imaju i svi drugi. Želimo da nama bude onako kako je Petru. Sad bi se trebala bližiti racionalna ura kada bi radnim danom prosječan građanin želio poći spavati.

Trenutni Zakon o zaštiti od buke jednostavno se ne poštuje. Zvučnici su na štekatu i ne daju spavati ljudima. Sutra određen broj vijećnika u splitskom Gradskom vijeću može spriječiti štetu građanima. Ide se u korist sitnim privatnim interesima – ima li smisla zabraniti uličnim zabavljačima, a ne ugostiteljima? Zabavljači će ispaštati, a i stanari koji imaju najviše problema s ugostiteljskim objektima. Ljudi koji rade u kafićima imaju obitelji, djecu, žene. Ako je legalno proizvoditi buku u centru grada, onda ćemo vidjeti je li legalno u kvartu Petra Škorića. On je rekao da ti ljudi ne postoje”, izjavio je.

Ivošević je potom došao do ulaza predsjednika splitskog HDZ-a, Petra Škorića. Pozvonio mu je i pozvao ga da siđe do stanara stare gradske jezgre.

“Prošetaj”, bio je odgovor Petra Škorića.