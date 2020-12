(VIDEO) Episkop slavonski šokirao Srbiju: ‘Irinej i Amfilohije bi ionako umrli!’ Pohvalio je Plenkovića!

Episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk gostovao je na beogradskoj TV Prvoj i prilično šokirao tamošnju javnost izjavom da bi velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve “ionako umrli”.

Odnosilo se to, dakako, na smrti patrijarha Irineja i crnogorskog mitropolita Amfilohija koji su preminuli od posljedica koronavirusa.

Voditelja Filipa Čukanovića zanimalo je pričešćuje li se vladika Jovan i dalje, na što mu ovaj smirenim glasom odgovorio potvrdno.

Na dodatan upit “boji li se toga što su mnogi važni, crkveni velikodostojnici umrli upravo od koronavirusa”, dodao je:

“Umrli bi i ovako i onako!”

Inače, episkop ne smatra da će odlazak Irineja i Amfilohija imati veće posljedice na Crkvu.

“Život crkve se nastavlja, bezbroj puta u povijesti imali smo ovakve trenutke kad nam odlaze veliki ljudi”, prokomentirao je.

Upitan je i za aktualnu političku situaciju, a iako nije oduševljen iseljavanjem, kako Hrvata, tako i Srba, ipak je našao riječi pohvale za premijera.

“Ova Vlada gospodina Plenkovića svakako je donijela jedno olakšanje u međusobnim odnosima, to nema sumnje, pogotovo unutar Hrvatske. To je osnovna činjenica, to moramo notirati”, naglasio je.