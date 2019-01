(VIDEO) Dubravka Šuica u Parlamentu progovorila o lakšem pristupu EU fondovima

Na dnevnom redu ovotjednog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasbourgu raspravlja se o nizu tema poput povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, ravnopravnosti spolova i politike oporezivanja u EU-u, pregledu austrijskog predsjedništva Vijeća, uspostave programa InvestEU, Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) i brojnim drugima.

Voditeljica hrvatske EPP HDZ/EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica prilikom rasprave o ESF+ fondu istaknula je važnost postizanja veće fleksibilnosti za dobivanje sredstava:

,,Pozdravljam ovaj prijedlog Europske komisije o Europskom socijalnom fondu (ESF+) plus za razdoblje od 2021.-2027. Ne radi se samo o zapošljavanju i socijalnoj uključenosti nego ovaj socijalni fond ostaje dio kohezijske politike, a uključit će Europsku inicijativu za mlade i niz drugih programa koje će nastaviti biti dijelom kohezijske politike. Budući da se radi sada o 106 milijardi eura, mislim da je to dovoljan novac, koji podrazumijeva u ovom trenutku 27% cjelokupne kohezijske politike. Smatram da je dobro da će se pojednostaviti način dobivanja ovih sredstava, da postoji veća fleksibilnost i da će se optimizirati postojeći postupci. U svakom slučaju, dobar je ovo iskorak i Europski socijalni fond plus sam podržala današnjim glasovanjem”.

Podsjetimo, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Dubravka Šuica u ulozi izvjestiteljice u sjeni za mišljenje AFET-a radila je na izvješću Posebne odredbe za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg):

,,Moj interes za ovu temu proizlazi iz činjenice što sam bila izvjestiteljica u sjeni za mišljenje Odbora za vanjske poslove na ovu temu. Posebno želim zahvaliti onima koji su radili u odboru za regionalni razvoj i koji su doprinijeli da ova tema dobije na značaju na način da očekujemo da se pojednostave procedure, da se lakše dolazi do sredstava, naravno da postoje kontrole, ali da ne budu višestruke i to je osnovni razlog. Znamo zbog čega je INTERREG osnovan, da zemlje koje dijele granicu, bilo na kopnu ili na moru, ostvare bolju suradnju. Ono što ovaj prijedlog govori je to da su ovo mali projekti, od građana prema građanima. To zaista pozdravljam i nadam se da će ovo izvješće doprinijeti da dođe do veće fleksibilnosti, boljeg korištenja, smanjivanja administrativnih barijera i da će ovi projekti zaista koristiti našim građanima, a iznos od 11 milijardi € nije zanemariv, stoga pozdravljam inicijativu i naravno Parlament koji je ispravio svojim amandmanima osnovno izvješće’’.