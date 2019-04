(VIDEO) DRAMA S ROMIMA U MEĐIMURJU! ‘Okomili su se na staračka domaćinstva, slave uz rafalnu paljbu, kradu…’

Autor: S.V.

Međimurje više ne želi šutjeti. Problematiku s tamošnjim pripadnicima romske nacionalnosti načeo je mladi Tin Hrgović:

“Njih 7 posto godišnje počini 70 posto kriminala!”

“Ponukan nedavnim događajima koji su samo kulminacija dugogodišnjeg ponašanja dijela romske manjine u Međimurju, odlučio sam s tom problematikom upoznati svekoliku hrvatsku javnost. Romi u Međimurju čine oko 7% stanovništva, ali se udio kaznenih djela koja počine na godišnjoj razini kreće oko visokih 70 posto! Ne samo da dio te populacije redovito provaljuje u naše kuće, krade bicikle ljudima na ulicama, usjeve s polja vrijednih zemljoradnika i vrtova međimurskih obitelji, već su se u posljednje vrijeme okomili prvenstveno na staračka domaćinstva, a svu svoju bezosjećajnost i bahatost pojednici su pokazali tako što su prošle godine brutalno pretukli nemoćnu staricu, koja je jedva preživjela. Na svu sreću, starica se oporavila, ali se zbog strašne traume više nikad nije vratila u svoj dom, već sada prestršena živi kod djece”, objavio je Tin uz galeriju fotografija koje zorno dočaravaju atmosferu u romskim naseljima.

Šutnja iz obzira prema “nacionalnoj manjini”

Osim te objave Tina Hrgovića, našu redakciju kontaktirala je još nekolicina tamošnjih mještana sa željom da objavimo priču o događajima u Međimurju, uz napomenu kako je načelnica Višnja Ivačić, zbog zadanih zakonskih okvira koji štite ovu nacionalnu manjinu – posve nemoćna. Na naš poziv gospođa Ivačić ljubazno je uzvratila, no zbog velikih obaveza koje je danas očekuju, razgovor s njom obavit ćemo i objaviti sutra. Stanovnici Međimurja požalili su se, također, na činjenicu da lokalni portali odbijaju pisati o problemima s Romima. No, to Tina Hrgovića nije spriječilo da kaže i ovo:

“Osim kukavičkog razbojništva, veliki je problem i nenamjensko trošenje novca dobivenog socijalnom pomoći i dječjim doplatkom koji se većinom potroši u kladionicama i automat-klubovima ili istoči u hektolitrima alkohola, u cjelodnevnim pijankama na kojima je često neizostavan zvuk rafalske paljbe i srpskih cajki. Hrvati Međimurja, vrijeme je da kažemo odlučno NE teroru glasne i privilegirane manjine nad tihom i pristojnom većinom! Jer, ovdje se uopće ne radi o podjeli na LIJEVE i DESNE ili HRVATE i ROME , već se dijelimo na RAZBOJNIKE i ČASNE, POŠTENE LJUDE koji vole i poštuju Domovinu i njezine zakone. Hrvatsko Međimurje nikada neće biti Bandistan, niti Peščenica ili Kozari Bok”, zaključuje Hrgović.