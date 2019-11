(VIDEO) DOSTA IM JE PERVANA! NERVOZA U ŠKORINU STOŽERU: Pa kome je to smiješno?

Kampanja za predsjedničke izbore u najmanju je ruku šarolika, no čini se kako nisu baš svi u timu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore impresionirani njegovim smislom za humor, koji prezentira preko poznatog komičara Željka Pervana.

“On je simpatičan, ali kao komičar, jednim dijelom ga je vrijeme pregazilo, a Miro bazira kampanju na njegovim forama, to baš i nije smiješno, a osim toga ne čini se da su poruke koje on šalje u kampanji kvalitetne, pogledajte kako to Kolakušić radi. On otvara bitne teme, nije nedorečen, vrlo je jednostavan i precizan. To je ono što Škori nedostaje, njegova kampanja s Pervanom sadržajno je nedorečena, a to definitivno nije dobro”, tvrdi naš sugovornik iz njegova stožera koji je posebno kritičan prema Pervanovu skeču “Ustani bane”.



”Spot je neozbiljan, a ne smiješan, on njime daje do znanja da kampanji ne pristupa zrelo i odgovorno, ljudi takav pristup ne vole i ne doživljavaju ga kao relevantnu političku figuru. Pervanovi skečevi, vicevi o Martinju, pa nije ovo Mesićeva kampanja, Škori fali čvrstine, fali mu političke karizme, neuvjerljiv je, i to bi mu se moglo obiti o glavu.

Na koncu će pobjeda u krilo pasti Milanoviću i Grabar-Kitarović jer Škoro zasad nije predstavio ozbiljan program, konkretne smjernice, nije ponudio ništa novo, čak i to da je kandidat desnice pokušava odbaciti, ugrožavajući svoju poziciju, nije niti čudo da mu rejting opada.





Kolakušić istodobno postaje fenomen, on svoj rezultat gradi, stječe se dojam da on ima što za reći i da je tek počeo govoriti, a to za Škoru, koji je već počeo stagnirati, definitivno nije obećavajuće”, zaključuje naš sugovornik.