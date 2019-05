(VIDEO) Dejan Jović: Evo kome se obraćamo s pitanjem: ‘Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?’

Autor: ZG/Dnevno.hr

U Novom danu Televizije N1 gostovao je Dejan Jović, kandidat na listi SDSS-a za predstojeće izbore za Europski parlament i profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

“Kome se obraćate s pitanjem ‘Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj’?”, upitao je voditelj.

“Drago mi je da ste postavili to pitanje jer se ne obraćamo samo jednima. Ovo su izbori u kojima svi građani mogu glasati za sve, pa i za SDSS. Pitanje nije usmjereno onima koji znaju odgovor na to pitanje. Da je SDSS izašao na parlamentarne izbore s tim sloganom, on bi bio besmislen, jer se obraćate biračkom tijelu koje su Srbi u Hrvatskoj, oni znaju kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Mi se ovdje obraćamo svim građanima i pitamo znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Naravno, u podtekstu toga je pitanje kako je biti u manjini u Hrvatskoj. Mogli smo jednako tako mogli postaviti pitanje kako je biti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Kako je biti osoba koja boluje od neizlječivih bolesti u Hrvatskoj. Kako je biti dio bilo koje manjine u Hrvatskoj. I treće – mi to pitanje postavljamo Europi. Jer zastupnici iz Hrvatske koji su dosad sjedili u Europskom parlamentu jednu jedinu riječ nisu spomenuli o tom pitanju. Imali smo dvije zastupnice u Europskom parlamentu koje su govorile o Srbiji – jedna da su Srbi bahati i da ih treba blokirati, druga da joj je pun kufer i da ako i dalje budu spominjali etnička čišćenja, da će se počistiti pred našim dvorištem. To su naši zastupnici, hrvatski zastupnici, govorili o Srbima u Europskom parlamentu. Drugi zastupnici bavili su se manjinskim pitanjem u Ukrajini i svi su se bavili pitanjem Hrvata u BiH – ali pitanjem Srba u Hrvatskoj niti jedan. Smatramo da Europa nije dosad čula poziciju Srba u Hrvatskoj jer su je europski zastupnici iz Hrvatske potpuno ignorirali. Jedini način da se sazna je da se izabere direktan predstavnik Srba u Hrvatskoj, odnosno svih onih drugih građana koji su nezastupljeni i nepredstavljeni i čije se pitanje ne postavlja. Dakle, mi računamo na glasove svih onih koji su na margini, koji osjećaju da ih sadašnji zastupnici ne primjećuju”, između ostaloga rekao je Jović.