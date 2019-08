(VIDEO) DAVORIN KARAČIĆ: Ne može se izrazom, koji je korišten u Domovinskom ratu, remetiti javni red i mir

Autor: s.v.

Davorin Karačić zagrebački je odvjetnik poznat po zastupanju Marka Perkovića – Thompsona.

Karačić ovih dana ima pune ruke posla objašnjavajući odluku Visokog prekršajnog suda koji je Marija Rosu proglasio krivim za pjevanje pjesme “Bojna Čavoglave”, a čija je uvertira pozdrav “Za dom spremni”.

Roso je kažnjen novčanom globom, no ostaje otvoreno pitanje, kako će se ovaj pozdrav tretirati ubuduće, s obzirom na to da su za isti prekršaj presude do sada bile oslobađajuće.

Evo što je o svemu rekao Davorin Karačić: