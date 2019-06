(VIDEO) ČUVAJTE SE NOVE MORSKE NEMANI: Morski psi su male bebe naspram ove životinje

Autor: Dnevno

Neobičan prizor danas je snimio jedan Hvaranin kod Svete Nedjelje, javlja Dalmacija Danas.

Naime, s brodice je uočio da nešto pliva po moru. Prvo je pomislio da se radi o dupinu, no kada su se približili postalo je jasno da se radi o divljoj svinji! Snimka je objavljena na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca gdje se posljednjih tjedana najviše objava posvećuje Mokyju, kako od milja zovu morskog psa koji se ovog ljeta nekoliko puta “ukazivao” u Dalmaciji.

Poznato je da su divlje svinje jako dobri plivači i da mogu plivati i po 12 sati u komadu. Nije rijedak slučaj da ih ribari uoče po moru. Plivaju u potrazi za novim staništima gdje će imati dovoljno hrane za sebe i potomke pa ih sve češće sreću nautičari. Na ovaj način divlje svinje s kopna prelaze na otoke, a ekstreman primjer dogodio se na otoku Krku gdje je ova pojava postala masovna.

Je li praščić stigao do Hvara, ne znamo, no za plivanje je izabrao gotovo idealne vremenske prilike pa je vjerojatno sretno stigao do svoje nove “obećane zemlje”.