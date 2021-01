(VIDEO) BULJ ZAGRMIO: ’Danko Končar je uništio Brodotrogir, radnike ne plaća, baca ih na cestu dok Vlada RH šuti’

Miro Bulj, zastupnik Mosta, javio se iz Trogira. U videozapisu objavljenom na njegovu Facebook profilu tvrdi kako je tamošnji Brodotrogir, nekoć zamašnjak razvoja ovog grada, ali i ono po čemu je grad prepoznat. Bulj je istaknuo kako je država 2013. godine napravila ugovor o restrukturiranju i konsolidaciji Brodotrogira. Preuzeo ga je, tvrdi Bulj, potom Danko Končar, preuzevši i obvezu da od tada 1300 zaposlenika, zaposlenima ostavi njih 650, a ostatak zbrine i nastavi s proizvodnjom.

“Nit je on išta napravio, nit je on išta pokrenuo. Danas imamo problem, da osim što je napravio brojne tvrtke unutar Brodotrogira, on je ostavio radnike bez plaća”, govori.

Doveo je jednog radnika koji se bori s tim poslodavcem i koji još uvijek nastoji ishoditi svoju plaću.

“Ja sam radnik Brodotrogira koji nije dobio plaću za tri mjeseca. U ta tri mjeseca dobio sam Vladinu potporu od 4 tisuće kuna i nadoplatu poslodavca od tisuću kuna, znači pet tisuća kuna. Sada već tri mjeseca, moje kolege, skupa sa mnom grcaju u dugovima jer gazda ne daje jamstva da će ljudi ikada dobiti plaću. Ljude tjera na biro bez plaća i bez otpremnine. Ljudi ne mogu ni otpremninu dobiti jer je firma u toliko blokada da se ne zna kako će ljudi ostvariti svoja primanja. Neki su otišli na biro, a nemaju pravo jer su prekinuli radni odnos uz nagovor poslodavca da mjesec dana uzmu neplaćeno”, govori čovjek kojeg ni u kojem trenutku Bulj ne imenuje.

Mostov zastupnik navodi i kako šest mjeseci “duboka država trpi kriminal ljudi kao što je Danko Končar koji je bio obavezan ispuniti odgovor o restrukturiranju i konsolidaciji Brodotrogira, a država šuti. Pozivam državnu reviziju da utvrdi je li poštivan ugovor. Pozivam ministra gospodarstva, koji cijelo vrijeme šuti na vaša upozorenja”, ističe obraćajući se radniku, “da provjeri da li je ispoštivan ugovor i koja je jamstva dao Danko Končar prilikom preuzimanja te firme. Ljude ne plaća, Brodotrogir postaje sve praznije mjesto”, dodaje.

Posebno me intrigira šutnja onim koji su predstavnici u našoj županiji. “Od njih očekujem da dignu svoj glas”, istaknuo je naposljetku.

Predstavio je potom i bivšeg radnika Brodotrogira koji je otišao na zavod za zapošljavanje, a da prava s istoga nije mogao iskoristiti. “Ja ću ovdje biti za ove ljude”, zaključio je Bulj.