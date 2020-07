(VIDEO) Borzan i Flego o planu oporavka EU: ‘Te 22 milijarde eura nisu na pladnju! to ide isto kao s EU fondovima’

Autor: Zlatko Govedić

Europarlamentarci iz Hrvatske Biljana Borzan i Valter Flego u N1 specijalu “Plan oporavka EU” otkrivaju naličje velikog dogovora članica i velikog uspjeha Hrvatske, zdravstvo i zdravstvena istraživanja prošla su najgore kad su se stali smanjivati iznosi. U tom području su doslovno desetkovani.

Biljana Borzan objasnila je da grupacija Socijalista i demokrata nije bila sasvim zadovoljna nakon postignutog dogovora. Nije bila riječ, rekla je, samo o iznosima koji su smanjeni, nego i o načinu da se dođe do dogovorenih iznosa.

“Socijalisti i demokrati su prednjačili u konstruktivnim prijedlozima za što je sve novac potreban”, rekla je.

“Svi govore o zaduživanju, a premalo se govori o tome kako da se dođe do tog novca”, dodala je Borzan.

Objasnila je da nije isto ako bi se novac namaknuo “porezima preko leđa građana” ili pak “porezima preko velikih kompanija koje posluju u EU-u”.

Valter Flego smatra da je ostalo još puno stvari o kojima će se morati govoriti.



“Plan za oporavak je izdašan, ali sedmogodišnji proračun nije tako izdašan”, upozorio je, govoreći o poziciji njegove grupacije Europskih liberala:

“Bilo je to manje od naših očekivanja o ulaganju u mlade, u digitalizaciju, a tu su još mnoge teme o kojima možemo govoriti.”

Poseban problem, rekao je, ostaje vladavina prava koja se nije održala kao preduvjet za pomoć, istaknuo je Mađarsku i Poljsku u ovom trenutku. Što se Hrvatske tiče, rekao je da vladajući u našoj zemlji ovakvu pomoć “tek trebaju iskoristiti kako bi naučili ulagati u prave projekte”:

“A ne da za dvije godine opet budemo gladni.”

Borzan je rekla da je vladalo veliko suglasje o nužnosti pomoći između različitih političkih grupacija u EU, pa i o količinama novca, posebno zato što se kriza prouzročena pandemijom koronavirusa već osjeća. Ipak:

“Europska komisija je u prvom prijedlogu smatrala da se velika količina novca mora izdvojiti za zdravstvo i istraživanje. Upravo to su bili najveći gubitnici. Presjeklo se sjekirom, sa osam milijardi na milijardu i nešto.”

Nije to bio i jedini promašaj.

“Vijeće je u ovom trenutku propustilo povijesnu, idealnu priliku vezati vladavinu prava za dobivanje novca iz europskih fondova. Danas su to Mađarska ili Poljska, sutra to može biti, ne znam, Slovenija. Vijeće je to zbog kompromisa stavilo u stranu. No, u Europskom parlamentu oko toga postoji veliko suglasje, s izuzetkom grupacije Konzervativaca”, objasnila je.

Flego je rekao i to da “utakmica još nije završena”, odnosno da je ovo tek uvod u proces u kojem se europska sredstva tek trebaju iskoristiti.

Borzan je rekla da više od 22 milijarde eura jest puno novca za Hrvatsku, ali je i otkrila jedna od prešućivanih razloga zašto se tako izišlo Hrvatskoj u susret:

“Zato što se Hrvatska našla na gospodarskom dnu.”

Uostalom, upozorila je, taj novac nije takve prirode da će Hrvatskoj tek tako sjesti na račune, da će ga naprosto dobiti.

“Ne želim umanjiti uspjeh pregovora. Ali želim da ljudi shvate da to nije novac na pladnju. To funkcionira identično kao i do sada s povlačenjem sredstava iz EU fondova”, kazala je.