(VIDEO) Ante Prkačin Pupovca nazvao ‘škopigudom’, a Šoškočanina ‘žoharom’: ‘Domovinski pokret će ukloniti spomenik tog neplivača iz Borova Sela!’

Pupovac o SPC-u ne zna ništa, a kad počne saznavati, onda će mu biti još veća muka, stidjet će se i crvenjeti – izjavio je u Bujici, na Z1 telviziji, general HOS-a i zastupnik Domovinskog pokreta u Hrvatskom državnom saboru, Ante Prkačin, odgovarajući šefu SDSS-a, Miloradu Pupovcu, koji ga je sa saborske govornice nazvao “nadri-povjesničarom“: – Ako ćemo iskreno, nad njim se osjećam superiornim… Pupovac čak ne zna što je to nadri-povjesničar, toga mu je puna Srbija!

“Iznio sam pedeset datuma, pedeset činjenica i pedeset argumenata,“ prokomentirao je Prkačin saborski okršaj s Pupovcem, nakon učestalih napada na Domovinski pokret, koji su kulminirali optužbama za antisemitizam, koje su u DP-u nazvali suludim: “Pupovac nije imao ni jedan, jedini argument, a da ga je pronašao, mogao mi je slobodno reći “gospodine Prkačin” ili “magarče Prkačin”, ti si pogriješio, nešto si krivo rekao, međutim – nisam rekao baš ništa pogrešno, a da sam imao vremena i da rasprave u Saboru funkcioniraju drukčije, rekao bih mu da je još 1867. britanski parlament raspravljao o iznimno teškom položaju Židova u Srbiji. To stoji i to je istina… Sve to što sam rekao, stoji u knjizi američkog Židova Philipa Choena. Nažalost, o srpskom antisemitizmu se u našoj javnosti šuti, a ono o čemu sam progovorio u Saboru, trebao bi znati Ivo Goldstein, no, nisam siguran da zna… A i da zna, on je toliko zločest da to ne bi dao u javnost!“

Škopiguda bi bio priučeni veterinar, nadri-veterinar – nastavio je general pričati o Pupovcu kao “škopigudi aktualne vlasti”: – Pupovac nikada nikome nije uštrojio svinje, nego očito kao što nekada, u nekim krajevima nije bilo pravog, školovanog veterinara, pa su priučeni ljudi radili takve operativne zahvate, tako je i Pupovac danas vješt u sličnom političkom djelovanju.

PRKAČIN: “ŠKORU NAPADAJU ZATO JER NIJE NIKOME NIŠTA DUŽAN!”

Ante Prkačin, je u ponedjeljak i formalno pristupio Domovinskom pokretu, a pristupnicu je potpisao u stranačkim prostorijama, u društvu predsjednika, dr. Miroslava Škore i zamjenika predsjednika DP-a, Marija Radića: – Ekipa kojoj pripadam, bije žestoku bitku sa šansom da pobijedi i u Zagrebu i u mnogim drugim gradovima i županijama… Mnogi su postavljali pitanja kako to da sam član saborskog Kluba DP-a, a nisam član stranke? Da razbijem bilo kakvu dilemu, učlanio sam se u Domovinski pokret.

General HOS-a planirao je i ranije pristupiti DP-u: – Mislio sam ujediniti veći dio pravaša i dovesti ih u Domovinski pokret, zajedno samnom. U DP-u je ipak najviše pravaša, koji su već do sada pristupili pokretu, pojedinačno ili u grupama… U Domovinski pokret je već učlanjeno više od dvije stotine HOS-ovaca, a svi smo mi tu dušom i srcem.

Prkačinovo pristupanje Domovinskom pokretu, baš u trenutku kada se bije predizborna bitka za Zagreb, nije nimalo slučajno, jer on žestoko podržava Škorinu kandidaturu: – Zagrepčani trebaju znati da je to čovjek koji je svojim rukama i svojim talentom, nešto stvorio. Je li Miroslav Škoro kriv radi toga što su njegovi koncerti bili dobro plaćeni, što je imao tri koncerta tjedno i što je zaradio ozbiljan novac?! Pošteno ga je zaradio i investirao, funkcionira potpuno neovisno od bilo koga… Škoro ne mora postati gradonačelnik zato da bi se skučio, da bi ne znam ni ja koga mitio, da bi se s nekim družio… Nego da bi Zagreb poveo kuda treba. Osim Škore, ja ne vidim drugog čovjeka od kojeg bi Grad Zagreb imao koristi kao gradonačelnika! Na koncu, on je jedini koji kaže – vidjet ćemo prvo dugove Grada Zagreba jer ih je puno, pa ćemo napraviti plan i program kako ćemo ih vraćati… Škoro nije nikome ništa dužan, niti politički, niti financijski. Zato ga i napadaju!

ŠKORO JEDINI IMA ŠANSE POBIJEDITI TOMAŠEVIĆA!

“Ima dosta onih koji Škoru hvale, ali da je vama vidjeti s kojom mržnjom ga neki napadaju,” nastavio je general i usput opisao tko su ti koji mrze Miroslava Škoru: “Ti koji ga mrze, to su takve varalice! Nemam što drugo zaključiti nego da je netko sustavno indoktrinirao ljude i iz dana u dan im objašnjavao kako je Škoro najveće moguće “zlo”! Kada mi jedan od takvih objašnjava da je Škoro “ljiga”, varnice mu iz očiju sijevaju… Pustim jazavca da mi objasni kako i zašto, a on meni ne zna objasniti zašto je Škoro “ljiga”… Iz toga sam zaključio da je riječ prvenstveno o emisarima HDZ-a, koji su zaduženi za to da se ljude indoktrinira kako bi mrzili Miroslava Škoru. Škoru, kojeg su voljeli; voljeli ga zbog njegove pjesme, voljeli ga zbog njegova izgleda, zbog njegova držanja… Škoro je po pričanjima takvih “odvratnija” faca i pojava nego Šoškočanin!”

Kako je ta politika prokleta – zaključuje Prkačin i nastavlja o Miroslavu Škori, a posebno onima koje je indokrinirao HDZ: – Takovg čovjeka mrziti?! Škoro je njima velika opasnost, veća od četnika, jer četnik uze komadić Hrvatske, a ovaj može uzeti cijelu Hrvatsku! A za njih Hrvatska vrijedi onoliko koliko njome vladaju! Postane li Miroslav Škoro gradonačelnik Grada Zagreba, vjerujem da će sve ići drugim, boljim putem.









General je uvjeren da jedino Škoro u drugom krugu zagrebačkih izbora može pobijediti favoriziranog kandidata radikalne ljevice, Tomislava Tomaševića: – Miroslav Škoro stoji nešto bolje od ostalih, ali treba mu osigurati ulazak u drugi krug. On jedini ima šanse u drugom krugu pobijediti Tomaševića!

“TOMAŠEVIĆ NEMA NIŠTA PROTIV POVRATKA TITA, A JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ NIJE NI BILA ZA TO DA GA SE UKLONI!”

Za Tomaševića kaže da je okupio “ljude malog znanja”, a zamjera mu, isto kao i Jeleni Pavičić Vukičević, zalaganje za povratak Titovog trga u Zagreb: – Meni je dovoljna informacija da Tomašević nema ništa protiv toga da se Josip Broz Tito vrati, a Pavičić Vukičević nije ni bila za to da ga se ukloni! To nam govore da su oni nepismeni ljudi, jer da znaju o čemu se radi i tko je bio Josip Broz Tito, nikada tako nebi govorili. Ako želiš biti prvi čovjek hrvatskog glavnog grada, onda moraš znati da je Josip Broz bio čovjek iza kojeg stoje zločini i prevare. Ako ne znaju tko je bio, neka pročitaju…

Za neproceuiranje velikosrpskih zločinaca koji su napravili pokolj nad dvanaest hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu pored Vukovara, general je rekao: – Da smo mi država kako treba, već bi odavno pohapsili i zatvorili te štakore! A što radi HDZ?! Oni se u Varivodama mire… Tomo Medved ide tamo radi dvije babe, tri djeda i par tih nesretnika – i to je velevažno mirenje… Odi Tomo pa se miri u Borovo Selo!

Osvrmnuo se i na spomenik Vukašinu Šoškočaninu, kao i riječi Zorana Milanovića: – Kad je spomenuo tog razbojnika i neplivača, ljudi su se kidali od smijeha… Nema većeg poniženja za tog njihovog “junaka”, razbojnika i ubojicu, od kojeg su oni bili spremni stvarati novog Obilića, nego kad se žohar izvrne iz čamca i utopi! Kad u Hrvatskoj državi na vlast dođe onaj tko zna svoj posao, spomenik tom ubojici istog će časa biti uklonjen!









“U KONTEJNER SU TREBALI BACITI HIDAJETA BIŠČEVIĆA!”

General Prkačin je u Bujici izjavio da i Hrvatska ima svog ‘Velju Nevolju’: – Mi u kriminalu nemamo ‘Velju Nevolju’, ali ga imamo u hrvatskom pravosuđu! Radi se o jednoj matoroj opajdari, ofucanoj i otrcanoj, koja vrijedi za nekakvog pravnog gurua… 90 posto ljudi zna o kome se radi. To je naš ‘Velja Nevolja’ i s njim treba obračunati, jer je jedinstveni slučaj, kontrolira nekoliko destaka hrvatskih sudaca, koji su u stanju ljudima napraviti nevjerojatno zlo.

Nije propustio prokomentirati ni skidanje hrvatske zastave s naše rezidencije u Beogradu: – Umjesto zastave, u kontejner su trebali baciti Hidajete Biščevića! To bi bilo upozorenje onima koji su ga tamo i poslali. Čovjek nema ni strasti ni časti i baš ga briga što se događa s Hrvatima u Vojvodini i diljem Srbije… On je uhljeb i potpuno mu je svejedno. Došao je tamo po privilegije, dobro je plaćen, pa malo troši u ‘Tri šešira’, ‘Dva jelena’, a vi Hrvati kako vam bude! Bacio bih ga u koš za smeće!

