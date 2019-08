(VIDEO) Alka je više od igre: Pogledajte kako su tekle pripreme za ovaj sinjski spektakl

U nedjelju, 4.kolovoza, u Sinju će biti održana 304.Sinjska alka. Ova višestoljetna tradicija, odnosno manifestacija, održava se u spomen na 1715. i pobjedu 700 hrvatskih vojnika iz Sinja u bitci protiv 60 000 Turaka, koji su prije više od 300 godina imali namjeru osvojiti Sinjsku tvrđavu.



Velik je to dan za sve Sinjane, koji su se čitav tjedan pripremali kako bi na centralnom događaju, koje će se odviti u nedjelju, sve zasjalo u punom sjaju. Čiste se ulice i trgovi, alkari vježbaju. Baš jučer u večernjim satima na trkalištu se održala i posljednja proba prije velikog događaja, na kojoj se zatekla i naša redakcija.

“Alka je više od igre”, govore nam Sinjani koji su u velikom broju bili i na samoj probi. Alka je uspomena na veliki događaj, a cijela priča ima veliku tradicijsku notu, kao i onu vjersku, jer ipak je Gospa Sinjska pomogla hrabrim mještanima da obrane tvrđavu od Turaka.

“Biti alkar je ponos”, kazuju nam dok gledamo kršne momke kako pokušavaju pogoditi tu famoznu sridu. Svaka srida, i na probi, kod publike izaziva ovacije.

“Nije to ništa”, govori nam saborski zastupnik Mosta NL Miro Bulj, koji nas je proveo svojim Sinjem. “Na dan natjecanja, svaki je pogodak u sridu popraćem muzikom, glasnim pljeskom, ovacijama i pucanjem iz topova”, kazao nam je ovaj osebujni političar koji je i sam nekada bio alkar.

“Ne može se to opisati, to se mora doživjeti. Veličanstven je to dan za sve nas, ali i za čitavu Hrvatsku”.

Alka je pod zaštitom UNESCA

Koliko alka znači ne samo Sinjanima, već i cijeloj Hrvatskoj, dovoljno dokazuje činjenica da je događaj još 2010. upisan u UNESCOV popis nematerijalne svjetske baštine u Europi, ali i spoznaja da se karte za gledalište sada više nikako ne mogu nabaviti. Sve je rasprodano i kupljeno, jer svi žele doći vidjeti ovaj jedinstveni događaj koji objedinjuje tradiciju, ponos i vjeru u Hrvatskoj.

Alkar koji ove godine bude najuspješniji, bit će najveći ponos Sinja, ali i Hrvatske. Sinjska je alka nešto što se mora doživjeti. Nemoguće ju je opisati kroz priče i riječi. Možda je najbolje da o svemu prosudite sami, kroz video koji smo snimili na probi uoči 304.izdanja ove velebne manifestacije…