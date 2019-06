VIĐALI SU JE S TAJANSTVENIM MUŠKARCEM: Zbog čega se razvodi Todorićeva miljenica Iva?

Miljenica Ivice Todorića, jedina kći nekoć najutjecajnijeg hrvatskog tajkuna, Iva Todorić, razvodi se od Hrvoja Balenta nakon 18 godina braka. Da je idila ovog para narušena, naš je portal pisao prije više od godinu dana, a odnedavno je to i službeno. Naime, ovaj par koji je bračnim vodama zaplovio 2001. godine, te u braku dobio troje djece, odlučio je da nakon svega što su prošli svatko krene svojim putem. I sa zagrebačkog Općinskog suda stigla je potvrda da je Hrvoje Balent podnio zahtjev za rastavu, a Iva Balent je na svoje društvene mreže vratila djevojačko prezime, također prije gotovo dvije godine. Premda dosad službeno nije dala naslutiti da je njihovoj vezi došao kraj, evidentno je da okreće novu stranicu u svom životu. Inače, vjenčanje Ive i Hrvoja bilo je jedno od najraskošnijih u državi, toj je svečanosti prisustvovala krema hrvatskog društva. Vjenčanje je održano u nekadašnjem hotelu Intercontitental, gdje se okupilo 300 uzvanika koje je zabavljao Jasmin Stavros.

Da je svadba bila raskošna, potvrđuje i to što je Iva pred oltar stala u ručno šivanoj vjenčanici koju je kupila u Italiji. Nakon vjenčanja, Hrvoje je postao visokopozicinirani menadžer u Agrokoru i u razdoblju u kojemu se nacija zabavljala Todorićevom aferom, i Hrvoje je bio priveden, a Iva mu je u to vrijeme bila oslonac, što očito nije bilo dovoljno da izglade probleme koji su nagrizli ovaj brak. Hrvoje Balent već se iselio iz Kulmerovih dvora, gdje je Iva ostala živjeti s njihove troje djece. On je staru adresu zamijenio novom, smjestio se u Ban-centru na glavnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Dobro upućeni svjedoče kako je razvod braka teže pao Hrvoju nego Ivi koja navodno već ima novog partnera. S tajanstvenim muškarcem Todorićeva miljenica viđena je u luksuznim restoranima diljem Hrvatske, ali i u regiji, kamo rado odlazi na susrete sa svojim poznatim prijateljicama i prijateljima s estrade. Inače, Iva je, uz oca Ivicu, najpoznatija članica obitelji Todorić. Kako i ne bi bila, kada je objektivi prate u stopu, dok ona prati tempo svojih prijateljica Severine i Andree Čermak, dama poznatih po luksuznoj odjeći, i skupocjenim modnim dodacima, od čega ni ona sama nije cjepljena.

Ništa u njihovim životima nije jeftino, a koliko su korektne i solidarne prijateljice Todorićevoj mezimici, pokazale su i kampanjom kojom su “obične smrtnike” moljakale da kupuju u Konzumu, kako bi se spasila radna mjesta istih onih nesretnih ženica koje rade i petke i svetke, bez ikakvih prava, kao da smo društvo – robova.

Bilo je te onda kada je javnost svjedočila početku kraha koncerna Agrokor, za koji se pokazalo da je moćniji od same države, jer i tati Ivici su prijatelji tijekom karijere omogućavali da preskače više stepenica nego što je to sam mogao. Svojedobno se u medijskom prostoru isplela priča o Ivinim prijateljicama. Naime, dok su mudre glave vladajuće koalicije pokušavale iznaći spas za Agrokor i dok je kompanija potraživala novi kredit za osnovno poslovanje, izvanredna uprava predvođena Antom Ramljakom susrela se s čudnim ugovorima koje su potpisale tvrtke u koncernu. Zaposlenice marketinga, kojima je nadređena Iva Todorić, u veljači su osnovale novu tvrtku, Talent studio, s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, koja je odmah po osnutku dobila desetogodišnje ugovore s tvrtkama iz sastava Agrokora. I pretjeran fokus na posao, tvrde upućeni, jedan je od razloga zbog kojih je došlo do krize u braku Todorićeve kćeri, koja je, dok je njezin otac bio u punoj snazi, vodila marketing u njihovoj korporaciji.

No, osim što je radila, Iva je, po svemu sudeći – i trošila.

Gazdina kći jedinica strastvena je ljubiteljica skupih, brendiranih torbica, pa ih u svojoj kolekciji ima 20-ak, a ukupna vrijednost im je oko 280 tisuća kuna. Kako biste bolje shvatili tu njezinu strast, valja napomenuti dao Iva “otkida” na torbe modne kuće Chanel, kojih u svojoj kolekciji ima desetak, u raznim bojama. Crvenih Chanel torbi ima u svim veličinama, a u kolekciji ima i Valentinovu torbu crvene boje vrijednu 14.600 kuna. U raskošnoj kolekciji krije se i ljubičasta Hermesova torba, vrijedna najmanje 60.000 kuna.

Nakon što je izgubila sve ovlasti u očevu poslovnom carstvu, Iva je osnovala tvrtku Srculence, a svoju sklonost prema srcima pokazuje i na torbama, pa tako posjeduje i jednu iz Guccijeve kolekcije okićenu srcima. Ta ju je ljubav koštala 25.000 kuna, dok je prijateljici Severini poklonila Balenciagin model od 9000 kuna. Nasmijana Iva je i ljubiteljica fotoobjektiva, pa se na društvenim mrežama rado hvali fotografijama sa svojim slavnim prijateljicama, a posebno su popraćene slike sa Severinom, na čijem je beogradskom vjenčanju također bila. Bliska je i s Marijom Cvitanović, vlasnicom salona luksuznih detalja za uređenje doma u zagrebačkom Kaptol-centru, kamo je Iva navraćala po ukrase vrijedne nekoliko tisuća kuna.

Nekadašnja šefica marketinga u Agrokoru voli luksuz do te mjere da je nedavno s prijateljicama odletjela sve do dalekog SAD-a. Kao prava prijateljica, priređivala im je rođendanske domjenke i kupovala poklone, provodila se na filmskom festivalu u Sarajevu i uživala u skupim vinima i na modnim revijama. Ne druži se Iva samo s hrvatskim estradnjacima nego i sa srpskim, pa je tako na svadbi Željka Joksimovića uživala na plesnom podiju pjevajući s udovicom ratnog zločinca Arkana – Cecom. Prijatelj Joksimović pjevao je na nizu sportskih i kulturnih manifestacija na kojima je neka od tvrtki koncerna Agrkokor bila sponzor, pa je na umaškom teniskom turniru kojemu je zlatni sponzor bio Konzum, zaradio honorar od 223 tisuće kuna. Todorićeva jedina kći priređivala je zabave i za očeve poslovne partnere, na kojima su često gostovali poznati estradnjaci. Posebno su raskošne bile gozbe uoči Božića, a na njima bi glazbenici znali zgrnuti ne samo dogovoreni honorar od nekoliko tisuća eura nego i dodatne bonuse. Govori se da su u Todorićeve dvore često navraćali dečki iz klape Intrade, Ivo Gamulin Gianni, ali, dakako, i tamburaši.

U uzak krug najbližih Ivinih prijateljica spada i Daniela Gajski, čiji je otac Božo Crnjac vlasnik tvrtke Splendid koja posjeduje i poznate zagrebačke restorane Okrugljak i Dubravkin put. Crnjac je tvrtku stekao, kao i ostatak hrvatske poduzetničke elite, 90-ih godina u procesu pretvorbe i privatizacije, a zajedno s njime firmom upravlja kći Daniela, koja je fokusirana na Dubravkin put, od kojega želi napraviti najbolji hrvatski restoran. Kada ne feštaju u Todorićevim dverima, prijatelji zarundaju u spomenutim restoranima u maniri “Ima se, može se”. Inače, i Ivan Crnjac, sin poduzetnika Bože, voli zabave tog tipa, a karijeru je gradio u – Agrokoru.

Ali, kada već govorimo o obitelji Todorić, valja podsjetiti da Iva nije jedina čiji je brak nakon kraha rezultirao razvodom. Naime, nedavno smo svjedočili ljubavnom brodolomu Martine i Ante Todorića, koji su usred previranja i otvaranja istrage nad koncernom Agrokor također odlučili okončati dugogodišnji brak u kojem imaju troje djece.

U to vrijeme, po medijima su se vrtjele priče o tome kako stariji sin tajkuna Ivice Todorića razvodom pokušava spasiti raskošnu imovinu.

No, čini se da od svega toga zapravo nema ništa te da je raspadu braka kumovala upravo Martinina želja za slobodom i drugačijim načinom života. Martina Todorić, ako je vjerovati izvorima bliskima njoj, nije dugo uživala u čarima slobode, brzo se skrasila u austrijskoj prijestolnici Beču. Ondje je se, pak, u posljednje vrijeme može sresti u društvu markantnog i samozatajnog muškarca u čijem je zagrljaju, po svemu sudeći, našla ljubav i utočište. Navodno je riječ o muškarcu iz Beča, a da je odnos između novopečenog para uistinu nadišao granice prijateljstva, svjedoče priče o tome kako s njim uskoro planira uploviti u bračnu luku.

Tko je muškarac koji je osvojio srce atraktivne Martine, bivše Miss Hrvatske, zasad nije poznato. No, nije tajna da je njezin bivši suprug Ante, nakon što se u sklopu istrage o Agrokoru počelo spominjati i njegovo ime, unajmio kuću u okolici Beča, u kojoj se kanio skrasiti s obitelji. Kako nije uspio održati obitelj na okupu, Ante Todorić očito je odlučio izaći u susret majci svoje djece, koja je Kulmerove dvore zamijenila bečkom rezidencijom, a dobro upućeni tvrde da se radi o luksuznoj kući, jer stan je za majku troje djece bio premali. I stariji Todorićev sin navodno u Austriji kreće u samostalan i nadasve ozbiljan biznis.

Povezao se s poduzetnikom Reneom Benkom, 40-godišnjim vlasnikom jedne od najvećih poduzeća za nekretnine Signa Holding. Riječ je o tvrtki koja je prije deset godina preuzela Hoto toranj od Tomislava Horvatinčića, a uz to grade i luksuzne nekretnine po Beču, dok se Benko opisuje kao jedan od moćnijih poslovnih ljudi. U Austriji je uvjetno osuđen za pokušaj podmićivanja bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, a prema optužbi koju je sud potvrdio, 2009. godine bivšem hrvatskom premijeru nudio je 150 tisuća eura za posredovanje kod tadašnjeg talijanskog premijera Silvija Berlusconija, s kojim je trebao riješiti porezni spor.

Inače, do danas nije do kraja razriješeno zbog čega je i u kojim okolnostima pukla ljubav starijeg Todorićeva sina i njegove odabranice Martine, jer poznavatelji ovoga para opisivali su njihov bračni život kao idealan, čemu je sasvim sigurno pridonosio i bajkovit život u jednoj od kuća u Kulmerovim dvorima. Martina Todorić, djevojački Novosel, nakon raskošnog vjenčanja 2000. godine i slavlja u hotelu Westin, rijetko se pojavljivala u javnosti, tek prigodno šetnjom na Badnjak i ljeti uz more.