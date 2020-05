VESNA PUSIĆ ODLAZI IZ POLITIKE! Izdvajamo afere i prozivke koje su joj obilježile karijeru

Da je pokojni Zdravko Tomac živ ovih bi dana jamačno imao razloga za zadovoljstvo, naime, mnogima koji se u posljednje vrijeme bave pandemijom koronavirusa, ali i datumom parlamentarnih izbora promakla je izjava bivše ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić koja je obznanila odlazak iz politike, ističući da neće biti na listama za Sabor što ujedno znači da niti u aktivnoj politici više neće sudjelovati.

Mirovinu je Pusić dočekala u saborskim klupama, bez da je zapravo ikada ijedne izbore na kojima je sudjelovala uspjevala dobiti, stojički se nosila s napadima i kritikama, a u prozivkama na njen račun možda je najglasniji bio upravo odmjereni profesor Tomac koji joj je zamjerao provođenje antihrvatske politike.

”Potonja je naime, bahato povukla niz poteza privatizacije: MVP-a, diplomacije, Vlade… kako bi ih uvukla u proces prikupljanja poena i suglasnosti širom svijeta za svoju kandidaturu za glavnu tajnicu UN-a”, pisao je tako svojedobno u kolumni za naš portal Tomac tvrdeći da je Pusić pokušala izmanipulirati čak i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović.

”Jedan od temelja njenog plana dobivanja široke podrške za svoju kandidaturu je savezništvo sa Srbijom i podrška srpskoj politici i pod cijenu žrtvovanja hrvatskih nacionalnih interesa. Da bi dobila Srbiju za svoju kandidaturu, koja može bitno utjecati na podršku Rusije i Velike Britanije, Vesna Pusić se ne koleba i dalje izdavati hrvatske nacionalne interese za ostvarivanje svoje ambicije. Zato je do zadnjeg trenutka pokušala povući tužbu Hrvatske protiv Srbije za učinjeni genocid u Hrvatskoj, čak je izjavila da joj je žao što to nije uspjela. Zbog istih razloga ona dopušta strašne uvrede srpskog državnog vodstva, koji oni sustavno nanose hrvatskoj svetinji kardinalu Alojziju Stepincu. Što god Srbija nečasno i uvredljivo napravi Hrvatskoj odgovor Vesne Pusić je uvijek isti, mi nećemo mijenjati svoju politiku prema Srbiji, mi ćemo biti prijatelji Srbije i jedan od najvažnijih zadatak Hrvatske je da Srbija postane što prije članica EU-a. Zato ona ne odgovara na strašne uvrede ni ruskog ministra vanjskih poslova, jer se ne želi zamjeriti Rusiji, želi podršku Rusije za svoju kandidaturu, a ne stavljanje veta. A cijelo vrijeme ona je, kao projekt britanske politike i zaštite njenih interesa, radila, s ostalima iz Kukuriku koalicije, na sukobu s Njemačkom”, komentirao je Tomac njen mandat na čelu Ministarstva vanjskih poslova.

”Nakon novinarskog inzistiranja da kaže barem jedno svjetsko ime koje stoji iza nje, našla se u neugodnoj situaciji budući da nema nijednog značajnika koji bi javno rekao: Da, ja sam predložio Vesnu Pusić i smatram da bi zbog tih i tih razloga ona bila dobar glavni tajnik UN-a. Tražila je i tražila, ali kada nije mogla naći zadovoljila se i svojom “starom ljubavi” – Carlom Bildtom. Ta kreatura je omražena kod hrvatskog naroda u RH, tako i u BiH, jer je za vrijeme rata obnašao važne dužnosti na kojima je vodio antihrvatsku i antibošnjačku politiku. Carl Bildt je poznat, između ostalog, i po tome što je otvoreno, grubo i javno proglašavao operacije Bljesak i Oluju zločinačkim pothvatima, što je izjednačavao krivnju Tuđmana i Miloševića, što je javno tražio da se nakon Oluje Tuđmana optuži kao ratnog zločinca. Koliko je Vesna Pusić u škripcu pokazuje i činjenica da je morala reći da je njena kandidatura došla od Carla Bildta. Pusić i Bildt su kao prst i nokat u antihrvatskoj politici. Oni su zajedno radili na Tuđmanovu rušenju, jedno izvana, a drugo iznutra. Međutim, uskoro se otkrilo da čak taj i takav Bildt nije podržao njenu kandidaturu. Bildt je rekao sljedeće: “Ne bih rekao da sam je ja baš savjetovao da istakne kandidaturu, ali, da, spomenula mi je to u jednom trenutku.” Dakle, ministrica vanjskih poslova bezočno laže da je inicijativa za njenu kandidaturu došla iz Europe. Ali, usprkos svim tim činjenicama, ne treba podcijeniti Pusićkinu kandidaturu, nego je na vrijeme zaustaviti. Ona, koja je eksponent britanske politike, dobila je zadatak velikosrpsku agresiju pretvoriti u građanski rat, ali to ne uspijeva odraditi do kraja”, kritizirao je Tomac navodeći niz razloga radi kojih Pusić ne bi smjela biti hrvatska kandidatkinja za ovu važnu vanjskopolitičku dužnost.

”Glavni razlog je u tome što bi njen izbor bio velika opasnost za hrvatske nacionalne interese, jer bi dobila mogućnost da na višoj razini nastavi svoju antihrvatsku politiku, da ostvaruje one ciljeve uz pomoć dijela međunarodne zajednice, koji ju i danas guraju na to mjesto, u provođenju antihrvatske strategije. Cijelo vrijeme u procesima stvaranja Hrvatske kao samostalne i suverene nacionalne države ona je sustavno vodila antihrvatsku politiku i lažno optuživala i sotonizirala dr. Franju Tuđmana i hrvatske branitelje. Optužila je državno i vojno vodstvo Hrvatske da su zajedno s hrvatskim braniteljima izvršili zločinački pothvat i etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj i Bošnjaka u BiH, s ciljem stvaranja etnički čiste velike Hrvatske kao nacionalističke i fašizirane države. Nije samo govorila i pisala protiv hrvatskih nacionalnih interesa, nego i politički djelovala pokušavajući uz ostalo i smijeniti Tuđmana bez izbora. Bila je jedan od autora “otrovnog” pisma u kojem je 1994. tražena Tuđmanova ostavka. To pismo bilo je pokušaj političkog ubojstva Franje Tuđmana, s ništa manjim, da je uspjelo, razornim posljedicama za hrvatske nacionalne interese od pokušaja stvarnog fizičkog ubojstva Tuđmana raketiranjem Banskih dvora 7. listopada 1991. I prije toga i poslije toga pisma Pusićka je sustavno je sotonizirala i optuživala Tuđmana tvrdeći lažno da je Domovinski rat izmišljotina i prijevara, da nema Domovinskog rata nego da se radilo o prljavom dogovornom ratu po scenariju Milošević-Tuđman, odnosno da se radilo o ratu srpskog i hrvatskog nacionalizma radi komadanja i podjele BiH. Od samog ulaska na hrvatsku političku scenu stalno zastupa stajalište da su Srbi žrtve hrvatskog nacionalizma i žrtve ustaške politike čiji je cilj istjerati Srbe iz Hrvatske te zločinom i etničkim čišćenjem smanjiti njihov broj u Hrvatskoj od 12,13% na 4%. Cijelo vrijeme sve do danas ona lažno optužuje Tuđmana i HDZ da vode ustašku politiku. Ne treba zaboraviti ni veliku njenu ulogu u pripremi i provođenju državnog udara, puča u Saboru kojim bi se uz pomoć disidenata iz HDZ-a, na čelu s Manolićem i Mesićem, dobila većina za smjenu Tuđmana bez izbora. Taj puč je skoro uspio jer je pučistima trebalo samo nekoliko ruku da dobiju većinu. Da su u tome uspjeli, ne bi bilo Oluje ni hrvatske države”, upozoravao je pokojni profesor prozivajući Pusić kao najistaknjutijeg aktera detuđmanizacije.

”Uz Stipu Mesića glavni je suradnik Tužiteljstva Haaškog suda i propagiranja monstruoznih optužnica protiv Tuđmana, Gotovine, Markača i ostalih. Poznata je i po tome što je osporavala Deklaraciju o Domovinskom ratu, što je čak tvrdila da je ona sramota, što je tražila da hrvatski generali budu suđeni po zapovjednoj odgovornosti, što je veličala Carlu del Ponte, čak je organizirala proslavu njenog rođendana na državni trošak. Tražila je i poduzimala akcije za smjenjivanje svih onih političara i novinara koji su govorili istinu o Tuđmanu i Domovinskom ratu. Nakon 2000. godine, kada je Račanova koalicija o kojoj je ona bila glavni napadač na Tuđmanovu politiku izdala hrvatske nacionalne interese i omogućila Haaškom sudu da procesuira cijelu Oluju kao zločinački pothvat, žestoko sam se s njom sukobljavao, ali bez većeg uspjeha jer nisam dobio Račanovu podršku. Na vukovarskom groblju 5. kolovoza 2000. rekao sam: “Dosta gospodo iz Haaga, nikada nećemo prihvatiti laž i lažnu optužbu da su hrvatski generali bili na čelu zločinačkog pothvata i druge lažne optužbe.” Nekoliko mjeseci potom sam bio izložen strašnim optužbama i pokušajima smjenjivanja. Pokušao sam braniti istinu o Tuđmanu i Domovinskom ratu i bio sam u stalnim sukobima zbog kojih je pokrenuta velika akcija moga smjenjivanja i diskreditiranja. Ta akcija najbolje pokazuje tko je Vesna Pusić. Na znanstvenom skupu o dr. Tuđmanu 2002. podnio sam opširan referat o Tuđmanovoj ulozi i politici od 1989. do 1992. godine. Taj moj referat bili su izvodi iz mojih knjiga objavljenih 1992. i 1994. godine. Vesna Pusić, MVP BiH i dio medija kreće u strašnu kampanju. Vesna Pusić vodi inkvizitorsku politiku, piše pismo predsjedniku Sabora i traži moje smjenjivanje. Treba navesti neke ocjene iz pisma predsjedniku Tomčiću, kao i prosvjedne note Veleposlanstva BiH, jer oni autentično svjedoče o tome kakvu je antihrvatsku politiku vodila Vesna Pusić uz pomoć bošnjačke politike iz MVP-a BiH. Citiram tek dio: “Politika bivšeg predsjednika Franje Tuđmana, kao i politika njegove stranke dok je bila na vlasti, prema BiH bila je jedan od izrazito negativnih elemenata u povijesti moderne samostalne Hrvatske.” Zatim: “Teritorijalne pretenzije i uplitanje u rat u BiH, koji su okaljali hrvatski ugled i moralnu jasnoću. Ta politika svela se na istu razinu na kojoj su bile i ove snage u Srbiji koje su formirale RS. Između ostalog ta je politika desetkovala hrvatsku populaciju u Bosni i Hercegovini.”

Nakon što me optužila da podržavam i rehabilitiram Tuđmanovu politiku napisala je: “Takvi stavovi gospodina Tomca nanose ogromnu štetu ugledu Hrvatske i njezinim izgledima da se kvalificira na svom putu prema EU.” Istovremeno je došla i prosvjedna nota Veleposlanstva BiH koje ponavlja na drugi način bit optužbe Vesne Pusić. Između ostalog, optužili su me da moja politika “dovodi u pitanje opstojnost Bosne i Hercegovine”. Dakle, Vesne Pusić i MVP BiH, uz dio medija u Hrvatskoj, pokrenuli su moje smjenjivanje i pravi politički linč zato što sam u obrani istine o Tuđmanu i Domovinskom ratu ponovio što sam napisao 1992. i 1994., kada ti moji stavovi nisu izazvali nikakvu kritiku. To pismo je dokaz prave antihrvatske i antinacionalne histerije koju je predvodila Vesna Pusić. Ona je tu svoju politiku u kontinuitetu provodila sve do današnjih dana te i danas tvrdi da je Hrvatska fašizirana država, da je nasljednica NDH i da nije demokratska država”, nabrajao je Tomac aludirajući na Pusić koja je doista kroz karijeru prošla šito i rešeto osim što je bila šefica diplomacije, nakon Čačićeva odlaska šefovala je svojim HNS-om, ali doista nikada ni jedne izbore nije dobila bilo da je riječ o predsjedničkim, izborima za gradonačelnika Zagreba, ali i onim unutarstranačkim. Lošim rezultatima usprkos posljednjih 15-tak godina ona se uvijek uspjela ugurati u neku od značajnijih fotelja.

Tko stoji iza nje lansirajući je uvijek u vrh politike pitanje je koje je obvilježilo njenu karijeru pa joj se tako pripisala stigma perjanice britanske politike i zagovornice tzv.zapadnog Balkana, odnosno nove Jugoslavije, a posebno žućno o njoj je progovarao Vice Vukojević koji je svoj stav o ministrici iznio i u otvorenom pismu kojega je svojedobno poslao nakon intervjua u Večernjem listu u kojem je optužbe protiv sebe za silovanje neidentificirane muslimanke proglasio izmišljenima i u kojem je progovorio o nekim članovima obitelji Pusić. Predsjednica HNS-a tada je reagirala ustvrdivši da Vukojević nije dostojan izreći ni ime njezine obitelji.

“Pusić ponavlja laži da se protiv mene vodi postupak zbog silovanja premda je u međuvremenu hrvatska javnost obaviještena da se takav postupan ne vodi, niti se je ikada vodio.”, stoji u Vukojevićevom pismu. Izmišljena prema njemu nije samo priča o silovanju već i svjedokinja kojoj je ta izjava pripisana. Unatoč tome, Pusić je izjavila da Vukojević treba položiti račune.

“S takvim zahtjevima da trebam dokazivati nedužnost uslijed izmišljenih optužaba bio sam više puta suočen u komunističkoj Jugoslaviji prilikom ispitivanja u Udbi. Mislio sam da su ta vremena prošla, ali ovaj slučaj govori da i dalje trebam biti vrlo oprezan. Vesna Pusić očigledno ima specifično poimanje prava prema kojemu optuženi treba dokazivati vlastitu nedužnost, a ne tužitelj njegovu krivnju. Može biti da je ona takvo poimanje prava, pravne države i pravnoga poretka baštinila od svoga oca uglednoga akademika Eugena Pusića koji je kao visoki jugoslavenski državni dužnosnik u godinama poslije Drugog svjetskog rata bio sudionik komunstičke, titoističko-staljinističke pravničke prakse u Zagrebu i Hrvatskoj koja je iza sebe ostavila bilancu od nekoliko desetaka tisuća mrtvih i zatvorenih Hrvata. Potpuno se slažem s mišljenjem da je u načelu neprimjereno u javnoj polemici s jednom osobom u priču involvirati druge članove njezine obitelji osim ako se time ne želi dokazati svojevrsna obiteljska geneza u stajalištima suprotstavljene osobe s kojom se polemizira. A o tomu je u ovom slučaju riječ. Zato ću još jednom ne samo ponoviti, nego da čitateljima bude jasnije – dodatno pojasniti iz kakve ‘časne obitelji’ potječe Vesna Pusić.”, napisao je tada Vukojević te krenuo s podsjećanjem.

“Grga Budislav Anđelinović, brat djeda Vesne Pusić, naredio je gušenje pobune hrvatskih vojnika 5. prosinca 1918. u Zagrebu. Oni su se bili pobunili protiv odluke Narodnoga vijeća ‘da s danom 2. prosinca čitav naš narod slovensko-hrvatsko-srpski tvori jedinstvenu državu pod regencijom njegova kraljevskoga visočanstva ‘prijestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića’. Pobunjenim vojnicima pridružio se velik broj Zagrepčana na Trgu bana Jelačića te su zajednički uzvikivali; ‘Dolje srpska dinastija. Dolje kralj Petar! Dolje srpski militanzam’.Tadašnji šef policije u Zagrebu Grga Budislav Anđelinović naredio je da se na pobunjenike otvori vatra. Ubijeno je devet vojnika i četiri civila te ranjeno deset vojnika i sedam civila. Kad su ga neki hrvatski zastupnici u beogradskoj Skupštini optužili zbog tog zločina, Grga Budislav Anđelinović 26. travnja 1921. ovako je objasnio svoj postupak: ‘Gospodo, ja sam po svojoj dužnosti smatrao da trebam prvi da počnem, smatrao sam da je to moja dužnost i ja se tim krvavim rukama, koje mi predbacuju gospoda od Hrvata. Ponosim.’ Za svoga djeda Danka Anđelinovića Vesna Pusić tvrdi da je bio “poznati hrvatski pjesnik”. Ja to nisam osporavao niti se namjeravam baviti njegovim pjesničkim opusom. To prepuštam književnim kritičarima.”, stoji u Vukojevićevom pismu kojega su mnogi mediji ignorirali. Njega zanima dodaje politička djelatnost Danka Anđelinovića tijekom Drugog svjetskog rata.

“O njoj se može dosta toga saznati iz ‘Zbornika dokumenata ‘Narodnooslobodilačke borbe u Dalmaciji’ (Split 1982.). Tamo se na više mjesta spominje ime Danka Anđelinovića kao bliskoga suradnika četničkoga vojvode Ilije Trifunovića Birčanina, kojega je osobno Draža Mihailović imenovao komandantom svih četničkih snaga u Lici, Dalmaciji, Hercegovini i Zapadnoj Bosni, odnosno na području talijanske okupacijske zone u NDH. Birčanin je, dakle, djelovao pod zaštitom talijanskih okupatora i imao je sjedište u Splitu (Solinska cesta 56). U navedenom zborniku također se govori o ‘Splitskom kvartetu’: Danko Anđelinović, poznati orjunaši Milohnić i Šegvić i talijanska kvestura. U isto vrijeme četničke jedinice pod komandom vojvode Birčanina, i pod zaštitom talijanskih fašističko iredentističkih okupatora, izvršile su niz pokolja hrvatskoga stanovništva u Dalmatinskoj zagori i Hercegovini. Sam Birčani, primjerice, u izvješćima četničkoj komandi u Srbiji piše da su njegovi četnici pobili oko tisuću hrvatskih civila u Dugopolju kod Splita, u Srijanima i Gatima kod Omiša te u selima kod Vrgorca. VIadimir Dedijer i Antun Miletić u knjizi ‘Zločini nad Muslimanima’ (Sarajevo 1990.) citiraju Birčaninovo izvješće Draži Mihailoviću o tim zločinima: ‘Na području Vrgorca oderali smo žive tri katolička sveštenika i pobili sve muškarce od 15 godina naviše’. Iz popisa ubijenih u tom četničkom pohodu vidijivo je da su čenici ubijali žene i djecu.”, nadalje se navodi u pismu.

Refereirao se Vukojević i na strica ministrice Pusić. “Vesna Pusić navodi da je njezin stric (ujak) Vuk Anđelinović bio ‘ugledni antifašist i partizanski liječnik’. Njegov antifašizam za mene uopće nije sporan, premda bi se mogli upitati zašto se je on partizanima priključio tek 3. rujna 1943., dakle svega nekoliko dana prije talijanske kapitulacije. Međutim, njegov antifašizam mogao je biti sporan njegovu ocu Danku koji je, kako piše u prije navedenom zborniku, surađivao s talijanskim fašističkim okupatorom i njegovim četničkim pomagačima. Ja sam osobno uvjereni antifašist i smatram da bi to trebao biti svaki hrvatski domoljub i demokrat – već zbog činjenice da su talijanski fašisti izvršili brojne zločine nad hrvatskim narodom tijekom okupacije hrvatskih područja u Drugom svjetskom ratu, ail i prije toga u Istri i Hrvatskom primorju. Što se tiće Vuka Anđelinovića, problematično može biti njegovo moguće pripadništvo zločinačkoj skupini unutar 11. partizanske dalmatinske brigade koja je 7. veljače 1945. izvršila pokolj širokobrijeških fratara. U tom pohodu kojemu je krajnji cilj bio osvajanje Mostara, sudjelovao je akademik Adolf Dragičević, kolega Eugena Pusića. Štoviše, taj prisni prijatelj našega predsjednika Stipe Mesića, koji je svojedobno inspinrao Vesnu Pusić za objede na moj račun, ostao je bez potkoljenice pred ulazom u Mostar. Prošle je godine Adolf Dragičević, uz podršku Eugena Pusića i istomišljenika, bio kandidat za predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ali je izgubio. Nakon toga je dao intervju tjedniku Globus (10. kolovoza 2007.) pod naslovom ‘HAZU treba srušiti’. Poslije ‘operacije Mostar’ 11. dalmatinska brigada nastavila je ratni put prema zapadu: preko Dalmacije, Like i Slovenije – do Bleiburga, gdje je iz njezina sastava regrutirana jedinica masovnih ubojica koji su od jama na Kočevskom Rogu napravili jedno od najvećih poslijeratnih stratišta u Europi. Vuk Anđelinović nije mogao biti partizanski liječnik kako tvrdi Vesna Pusić jer je rođen 3. travnja 1922. godine. Osim ako nije preko reda diplomirao kod svoga kolege, „partizanskog Mengelea’”, danas također uglednoga člana HAZU-a Drage Ikića koji je, prema knjizi ‘Jedanaesta dalmatinska udarna brigada’ (Split 1987.), kao domobranski garnizonski liječnik u Vrgorcu, u dosluhu s OZNOM, neposredno prije partizanskoga napada na grad 12. listopada 1943. zatrovao vojnički kazan u namjeri da svoje ‘pacijente’, hrvatske domobranske vojnike pripremi za partizansku klaonicu.”, ističe Vukojević.

“Toliko, ukratko, o Pusićkinim optužbama protiv mene i o njezinoj ‘časnoj obitelji’. Naravno, nije to sve i ako ju budu zanimale dodatne pojedinosti o spomenutim kao i nespomenutim članovmna njezine ‘časne obitelji’, može se ponovno javiti.”, zaključak je ovog pisma koje očito nije previše naštetilo karijeri Vesne Pusić kojoj se očito po redovnom procesu ipak bliži kraj.